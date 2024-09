Noni Madueke draagt shirt van Ajax met naam van Quincy Promes

Opvallende trainingsbeelden van . De aanvaller van Chelsea traint in een shirt van Ajax, met achterop de naam van .

Madueke speelde in Nederland jarenlang voor PSV, maar verschijnt desondanks in een shirt van Ajax. Achterop staat de naam van Promes, zo blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media. Madueke is te zien met een personal trainer.

Promes werd eerder dit kalenderjaar door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens betrokkenheid bij de smokkel van in totaal ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. In juli vorig jaar kreeg hij een celstraf van ruim achttien maanden voor het neersteken van zijn neef.

Madueke had dit seizoen een basisplaats in vier van de vijf Premier League-wedstrijden van Chelsea. Hij maakte op 25 augustus een hattrick in het duel met Wolverhampton Wanderers (2-6 zege), maar was daarna niet meer betrokken bij een doelpunt.

