Chelsea deelt opnieuw megacontract uit en maakt verlenging tot 2033 wereldkundig

Chelsea heeft het contract van verlengd, melden The Blues via de officiële kanalen. De 23-jarige Senegalees ligt nu tot medio 2033 vast bij de gevallen Engelse grootmacht. Daarmee wordt de spits de veertiende speler met een contract tot 2030 of langer.

Jackson maakte vorig jaar zomer de overstap van Villarreal naar Chelsea en was in zijn debuutseizoen goed voor veertien doelpunten en vijf assists in 35 wedstrijden. Dit seizoen was Jackson tweemaal trefzeker en eenmaal de aangever in drie wedstrijden in de Premier League.

Sinds de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly aan het roer staat bij Chelsea regent het langdurige contracten op Stamford Brige. Naast Jackson ligt ook Cole Palmer vast tot medio 2033 bij The Blues. De andere spelers met een contract tot minimaal juni 2030 zijn Roméo Lavia, Malo Gusto, Noni Madueke, Benoît Badiashile, Robert Sánchez, Renato Veiga, Moisés Caicedo, Filip Jørgensen, Mykhaylo Mudryk, Pedro Neto, João Felix en Enzo Fernández.

Chelsea begint matig aan Premier League-seizoen

Chelsea is niet goed begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. Na drie speelronden is de ploeg van trainer Enzo Maresca terug te vinden op een teleurstellende elfde plaats. The Blues behaalden vier punten uit de eerste drie duels.

This is just the start. 💙



Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2024

