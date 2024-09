Ten Hag ziet Sancho naar concurrent vertrekken, clausule zorgt voor grote hilariteit

speelt komend seizoen bij Chelsea, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Londenaren huren de aanvaller eerst een seizoen van Manchester United, waarna hij middels een verplichte koopoptie definitief naar Stamford Bridge verhuist. Deze optie is volgens Fabrizio Romano alleen verplicht als Chelsea bij de bovenste veertien eindigt.

Na sterke seizoenen bij Borussia Dortmund maakte Sancho in de zomer van 2021 voor een bedrag van 85 miljoen euro de overstap naar Manchester United. Na twee matige seizoenen voor the Red Devils belandde de buitenspeler afgelopen seizoen in een felle ruzie met Erik ten Hag. Sancho werd uit de selectie gezet en speelde in de tweede seizoenshelft op huurbasis bij Borussia Dortmund. Deze zomer keerde hij terug in Manchester en sloot Ten Hag vrede met hem.

Op de laatste dag van de Engelse transferperiode heeft Sancho de deur bij Manchester United toch achter zich dichtgetrokken. Vrijdagavond meldde Romano al dat de aanvaller op huurbasis met verplichte koopoptie naar Chelsea zou vertrekken, wat een dag later door de Londenaren werd bevestigd. Volgens Romano is de optie tot koop alleen verplicht als Chelsea bij de bovenste veertien in de Premier League eindigt, wat voor hilariteit zorgt in de reacties. Naar verluidt betalen the Blues in dat geval komende zomer een bedrag van bijna 25 miljoen euro voor Sancho, dat middels bonussen kan oplopen tot bijna dertig miljoen euro.

Eerste reactie Sancho

In gesprek met de clubkanalen van Chelsea geeft Sancho aan enorm blij te zijn in Londen aan de slag te kunnen. “Dit is waar ik ben opgegroeid, dus ik ben blij dat ik weer terug ben”, stelt hij. “De trainer (Enzo Maresca, red.) heeft met me gesproken over het project en voor een jonge speler als ik is het veelbelovend. Hopelijk kan ik doelpunten en assists brengen.”

Welcome to Chelsea, Jadon. 💙 pic.twitter.com/bzm8hxueAM — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2024 🚨🔵 Jadon Sancho, Chelsea and Man Utd signed all docs in time as deal is 100% done.



Loan with obligation to buy guaranteed, formally if #CFC will finish among first 14 position in PL table.



Fee starts from £20m guaranteed up to £25m in add-ons based on performances. pic.twitter.com/hlV4lhRKKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024 "If Chelsea will finish top 14" 😂😂😂 — Uncle Wilson (@iam_wilsons) August 31, 2024 Top 14 😂😂😂 standards are so low — Triple M (@Tripple____M) August 31, 2024

