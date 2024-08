Kerkleider geeft topspits onverwacht advies: 'Ga niet naar Chelsea, dat is dodelijk'

heeft uit hele bijzondere hoek transferadvies gekregen. De spits van Napoli is niet gelukkig in Napels en wil bij de club vertrekken. Chelsea lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn om hem over te nemen, maar volgens één specifieke landgenoot moet hij zeker niet naar die club gaan.

De relatie tussen Osimhen en Napoli is al een tijdje moeizaam. Zo werd er onder andere oktober jongstleden een twijfelachtige TikTok-video met de spits in de hoofdrol geplaatst, waar de Nigeriaan niet van gediend was. Via zijn zaakwaarnemer liet hij weten dit onacceptabel gedrag te vinden. Later voegde hij hier wel aan toe dat hij met passie in het shirt van Napoli zou blijven spelen en dat hij geen spijt had van zijn beslissing om in 2022 naar de club te zijn gekomen. Door enkele andere kleine relletjes lijkt de spits deze zomer toch echt te willen vertrekken.

De spits scoorde vorig seizoen vijftien keer in 25 Serie A-wedstrijden, terwijl hij in een seizoen zonder onrust, het seizoen 2022/2023, maar liefst 26 keer het net vond in de competitie. Toch lijkt de enige interesse in de 25-jarige spits uit Londen te komen, waar Chelsea nog zoek naar een dodelijke spits.

Een bijzondere landgenoot van Osimhen, namelijk een Nigeriaanse pastoor genaamd Eliyah Ayodele, heeft een video opgenomen om de spits te weerhouden van een transfer naar Londen. "Ik wil Osimhen even advies geven. Ga niet naar Chelsea. Als je daarheen gaat, maak je je carrière kapot. Je zult daar niet uitblinken." Ayodele richtte zich ook tot de Nigeriaanse voetbalbond. "NFF, roep hem niet meer op als hij naar Chelsea vertrekt." Bekijk het fragment hieronder.

This Nigerian church leader has warned Victor Osimhen not to join Chelsea 😳



(via @primate_ayodele) pic.twitter.com/quPXCe2cDu — ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 15, 2024

