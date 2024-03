'Santiago Giménez op pole position om man van 130 miljoen euro op te volgen'

Feyenoord-spits staat volgens het gerenommeerde La Gazzetta dello Sport nadrukkelijk in de belangstelling van Napoli. De regerend kampioen van Italië zou in de Mexicaanse aanvalsleider van de Rotterdammers de ideale opvolger zien van , die voor een bedrag tussen de 120 en 130 miljoen euro zou mogen vertrekken uit Zuid-Italië.

De 25-jarige Osimhen is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Napoli en had vorig seizoen een groot aandeel in het binnenslepen van de derde landstitel in de clubgeschiedenis. De Nigeriaan, die in de zomer van 2020 voor ruim 75 miljoen euro werd overgenomen van het Franse Lille OSC, scoorde in 32 competitieduels liefst 26 keer. Dit seizoen, waarin Napoli met een voorlopige zevende plaats bij lange na niet in de buurt van titelprolongatie komt, staat de teller op elf treffers in 17 duels, mede veroorzaakt door blessures en deelname aan de Afrika Cup.

Artikel gaat verder onder video

De roze sportkrant twijfelt er niet aan dat Osimhen aan zijn laatste maanden in Napolitaanse dienst bezig is: "Hij is voorbestemd om afscheid te nemen voor een bedrag van 120 tot 130 miljoen euro", leest het. De andere twee spitsen in de selectie, Giovanni Simeone en Giacomo Raspadori, zouden bovendien mogelijk óók gaan vertrekken, waardoor Napoli dringend behoefte heeft aan vers bloed in de voorhoede. In de persoon van Giménez, die volgens La Gazzetta op pole position staat, zou de club dat hebben gevonden. "Hij is jong, heeft nog enorme ruimte om zich te verbeteren én een speciaal gevoel voor doelpunten: het perfecte profiel voor Aurelio De Laurentiis", verwijst de krant naar de excentrieke voorzitter van Napoli.

De spitspositie van Napoli werd de afgelopen vijftien jaar bekleed door een aantal grote namen, waaronder Edinson Cavani, Gonzalo Higuaín en tegenwoordig dus Osimhen. De krant noemt de keuze voor een nieuwe aanvalsleider dan ook 'misschien zelfs wel belangrijker dan die van de trainer', en schrijft: "Om deze reden richt Napoli zich op de beste profielen die rondgaan." Het prijskaartje dat Feyenoord om de nek van de spits, die nog vastligt tot medio 2027, zou 50 miljoen euro bedragen, 'maar die schrikt niet af', zo leest het. "Napoli zou een luxe podium kunnen zijn voor een speler die in staat is om 47 keer te scoren in 80 wedstrijden in minder dan twee seizoenen bij Feyenoord, die al gewend is aan het Europese voetballer én idealiter klaar is om een belangrijke speler te worden voor de club."