Chelsea verrast en schrijft absolute vedette niet in voor de Conference League

Chelsea doet in de competitiefase van de UEFA Conference League géén beroep op . De 22-jarige aanvallende middenvelder had vorig seizoen met 22 doelpunten en 11 assists in 33 competitiewedstrijden een aanzienlijk aandeel in de kwalificatie voor het derde Europese toernooi, maar Chelsea heeft hem niet ingeschreven. De reden hiervoor is het bomvolle programma dat de club uit Londen dit seizoen afwerkt.

Chelsea telde vorig jaar bijna vijftig miljoen euro neer om Palmer over te nemen van Manchester City. Het huwelijk tussen Chelsea en Palmer is vooralsnog een groot succes. Hoewel de aanvallende middenvelder niet kon voorkomen dat The Blues vorig seizoen opnieuw naast kwalificatie voor de Champions League grepen, haalde hij in zijn eerste jaar op Stamford Bridge een enorm hoog niveau. In de Premier League was hij goed voor 22 doelpunten en 11 assists, waarmee hij een groot aandeel had in de uiteindelijke plaatsing voor de UEFA Conference League.

Geen Palmer in de Conference League

Palmer is ook het nieuwe seizoen goed begonnen. Chelsea haalde uit de eerste drie wedstrijden in de Premier League weliswaar slechts vier punten, maar bij Palmer staat de teller al op één doelpunt en liefst vier assists. In de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, die met liefst 2-6 werd gewonnen, fungeerde hij drie keer als aangever. Bij Chelsea zijn de ogen ook dit seizoen gericht op de 22-jarige linkspoot uit Manchester, maar in de Conference League zal hij zijn ploeg dus niet kunnen helpen. Chelsea heeft Palmer niet ingeschreven voor de competitiefase. Volgens Fabrizio Romano is dit besluit genomen vanwege het drukke speelschema. Het seizoen van Chelsea zou wegens het mogelijke WK voor clubteams in de zomer pas in juli 2025 kunnen eindigen.

Palmer is niet de enige opvallende naam die ontbreekt op de spelerslijst. Naast de Engels international, die in de EK-finale tegen Spanje nog voor de gelijkmaker zorgde, krijgen ook Wesley Fofana en Romeo Lavia ‘rust’. De loting voor de competitiefase van de Conference League had vorige week vrijdag plaats. Chelsea werd gekoppeld aan KAA Gent, Panathinaikos, FC Noah, Heidenheim, Astana en Shamrock Rovers. Noni Madueke, oud-speler van PSV, is wel opgenomen op de lijst.

Our squad for the next stage of the #UECL! 📋



Read more: 👉 https://t.co/Miyq2jKhjI pic.twitter.com/JRrUx9lFfE — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 5, 2024 🚨🔵 Chelsea confirm squad for next stage of Conference League.



⚠️ Wesley Fofana, Cole Palmer and also Romeo Lavia have been left out.



Decision taken due to load management as Chelsea season could go on until July 2025 with Club’s World Cup too. pic.twitter.com/WmNlx6DynI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2024

