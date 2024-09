Messi moet Ballon d'Or inleveren, PSV-flop geldt plots als toptalent

De organisatie van de Ballon d'Or heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de verschillende prijzen die in 2024 te verdelen zijn. zal zijn prijs niet prolongeren, want hij zit niet bij de genomineerden.

Voor de awards is gestemd door honderd verschillende journalisten. De genomineerden voor diverse awards zijn nu al bekendgemaakt. Later op de avond zal bekend worden welke dertig spelers de Ballon d'Or kunnen winnen. De winnaars van alle prijzen worden onthuld op een speciale ceremonie in Parijs op 28 oktober.

Vorig jaar werd Messi voor de achtste keer gekroond tot winnaar van de Ballon d'Or. De prijs zal nu een andere winnaar gaan krijgen, maar in ieder geval geen Nederlandse. Virgil van Dijk van Liverpool werd vooraf gezien als de meest kansrijke Nederlandse speler voor de kandidatenlijst, maar zit er niet bij.

Ook vijfvoudig winnaar Cristiano Ronaldo zit niet bij de dertig kanshebbers. Het is voor het eerst sinds 2003 dat Messi en Ronaldo allebei niet genomineerd zijn.

PSV-flop kan grootste talent worden

Een opvallende naam tussen de genomineerden voor de Kopa Trophy, voor het grootste talent, is Savinho. Hij speelt sinds dit seizoen voor Manchester City, dat hem voor minstens 25 en maximaal 40 miljoen euro overnam van Troyes. De Franse club verhuurde Savinho in het seizoen 2022/23 zonder veel succes aan PSV: hij speelde slechts zes wedstrijden in de Eredivisie. Hij beleefde vorig seizoen op huurbasis bij Girona zijn grote doorbraak, met 11 goals in 41 officiële wedstrijden, en speelde sinds maart 2024 al zeven interlands voor Brazilië.

Sarina Wiegman kan ook in de prijzen vallen

In het vrouwenvoetbal is Sarina Wiegman genomineerd als Coach van het Jaar. Zeij reikte in 2023 tot de WK-finale met Engeland. Het jaar 2024 was een stuk minder succesvol, want ze wist zich met Engeland niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. In de groepsfase eindigde Groot-Brittannië als tweede, achter Nederland. Behalve Wiegman maken ook Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais/Chelsea), Arthur Elias (Corinthians/Brazilië), Jonatan Giráldez (Barcelona/Washington Spirit) en Filipa Patão (Benfica) kans op de prijs.

Genomineerden Ballon d'Or

Jude Bellingham (Real Madrid)

Phil Foden (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martínez (Aston VIlla)

Erling Haaland (Manchester City)

Nicolas Williams (Athletic Club)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbik (AS Roma)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Martin Ödegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Mats Hummels (AS Roma)

Rodri (Manchester City)

Declan Rice (Arsenal)

Harry Kane (Bayern München)

Cole Palmer (Chelsea)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Dani Carvajal (Real Madrid)

William Saliba (Arsenal)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Internazionale)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Genomineerden Club van het Jaar

Borussia Dortmund

Girona

Bayer Leverkusen

Real Madrid

Manchester City

Genomineerden Coach van het Jaar

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Luis de la Fuente (Spanje)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Josep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentinië)

Genomineerden Yashin Trophy (beste keeper)

Diogo Costa (FC Porto)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Mike Maignan (AC Milan)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Unai Simón (Athletic Club)

Yann Sommer (Internazionale)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Genomineerden Kopa Trophy (grootste talent)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Arda Güler (Real Madrid)

Karim Konaté (Red Bull Salzburg)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Savinho (Manchester City)

Mathys Tel (Bayern München)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)