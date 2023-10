Messi troeft Haaland en Mbappé af: Argentijn wint achtste Ballon d'Or en zorgt voor unicum

heeft maandagavond voor de achtste keer de Ballon d’Or gewonnen. De aanvaller van Inter Miami legde eind 2022 beslag op zijn eerste wereldtitel na een ijzersterk toernooi in Qatar. Mede daardoor blijft Messi belangrijkste concurrenten als en voor. De Ballon d'Or werd uitgereikt door David Beckham.

Messi, die in 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 en 2021 al de Gouden Bal won, is de opvolger van Karim Benzema. De Fransman won vorig jaar de prestigieuze prijs. De spits van Al-Ittihad werd dit jaar opnieuw geselecteerd maar eindigde op een zestiende plaats.

Er waren al diverse geruchten dat Messi maandagavond zijn achtste Ballon d’Or ging winnen. Belangrijkste reden hiervoor is het winnen van het WK met Argentinië. In dienst van Paris Saint-Germain werd Messi landskampioen van Frankrijk in een seizoen waarin hij 21 doelpunten maakte. In de zomer verkaste de Argentijn naar Inter Miami, waar hij in veertien officiële wedstrijden elf goals produceerde en vijf keer de assist gaf. Messi zorgde voor een unicum. Nooit eerder werd een voetballer die buiten Europa speelt gekroond tot beste speler van het jaar.

Erling Haaland werd gezien als de grootste concurrent van Messi. De Noorse spits won afgelopen seizoen de treble met Manchester City. Met 52 doelpunten in 53 wedstrijden had de 23-jarige aanvaller een ongekend grote bijdrage in deze historische sportprestatie. Ook PSG-ster Kylian Mbappé en Man City-middenvelder Kevin de Bruyne werden gezien als een van de kandidaten om de Ballon d’Or te winnen.

De complete top 30 van de Ballon d'Or-verkiezingen:

Lionel Messi

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Kevin de Bruyne

Rodri

Vinícius Júnior

Julián Alvarez

Victor Osimhen

Bernardo Silva

Luka Modric

Mohamed Salah

Robert Lewandowski

Yassin Bounou

Ilkay Gundogan

Emiliano Martínez

Karim Benzema

Chvitsja Kvaratschelia

Jude Bellingham

Harry Kane

Lautaro Martínez

Antione Griezmann

Kim Min Jae

André Onana

Buyako Saka

Josip Gvardiol

Jamal Musiala

Nicolo Barella

Randal Kolo Muani

Martin Odegaard

Ruben Dias