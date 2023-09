Haaland troeft Messi af; Wiegman verrassenderwijs beste coach bij de vrouwen

De UEFA heeft de prijzen uitgereikt voor Men's Player of the Year, Women's Player of the Year, Men's Coach of the Year en Women's Coach of the Year. Sarina Wiegman werd verrassenderwijs verkozen tot beste trainer bij de vrouwen; Josep Guardiola bij de mannen. Bij de mannen is Erling Haaland verkozen tot beste speler: hij kreeg de voorkeur boven Lionel Messi en Kevin De Bruyne. Bij de vrouwen is Aitana Bonmatí verkozen tot beste speler. De prijzen werd donderdagavond uitgereikt na de loting van de Champions League.

UEFA Men's Player of the Year: Erling Haaland

Haaland en De Bruyne vierden met Manchester City het winnen van de Champions League. Haaland werd met 12 doelpunten de topscorer van het toernooi, terwijl De Bruyne de meeste assists gaf (7). Bovendien won Manchester City de Premier League en de FA Cup. Haaland kende een waanzinnige productie in het seizoen 2022/23 (52 doelpunten en 9 assists in 53 wedstrijden) en De Bruyne was met 31 assists en 10 goals ook van grote waarde. Wel waren zij een stuk minder succesvol met hun nationale ploegen dan Messi.

Messi zette in december 2022 de kroon op zijn werk door wereldkampioen te worden met zijn land. Hij maakte zeven doelpunten op het WK, waaronder twee in de finale. Namens Paris Saint-Germain was Messi goed voor 16 doelpunten en 16 assists in 32 wedstrijden; de club werd kampioen in de Ligue 1, maar werd in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld. Uiteindelijk waren de prestaties van Messi niet voldoende om de prijs te veroveren.

De winnaar van de awards is bepaald door een jury bestaande uit tachtig trainers die vorig seizoen deelnamen aan de groepsfase van de Champions League en de Europa League, plus een groep van 55 journalisten (één uit ieder UEFA-lidstaat). Tweemaal eindigde een Nederlander in de top drie: Arjen Robben werd in 2014 derde en Virgil van Dijk won de prijs in 2019. Dit jaar zat er geen Nederlander bij de top tien.

UEFA Women's Player of the Year: Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí (Spanje en FC Barcelona) is verkozen tot beste speelster. Behalve Bonmatí waren ook Olga Carmona (Spanje en Real Madrid) en Sam Kerr (Australië en Chelsea) genomineerd voor de prijs. Bonmatí en Carmona warden met Spanje wereldkampioen; eerstgenoemde werd ook verkozen tot Speler van het Toernooi op het WK, nadat ze al met Barcelona ook landskampioen was geworden en de Champions League had gewonnen. Bonmatí was dan ook de grote favoriet om UEFA Women's Player of the Year te worden.

UEFA Men's Coach of the Year: Josep Guardiola

Josep Guardiola (Manchester City) is verkozen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Dat is geen verrassing na het ijzersterke seizoen van zijn ploeg: Guardiola won met de Premier League, FA Cup en Champions League de treble. Toch waren ook zijn concurrenten voorafgaand aan de prijsuitreiking niet uit te vlaken. Luciano Spalletti loodste Napoli met overmacht naar de eerste Italiaanse landstitel sinds 1990, terwijl Simone Inzaghi voor een verrassing zorgde door met Internazionale de Champions League-finale te halen.

UEFA Women's Coach of the Year: Sarina Wiegman

In deze categorie was met Sarina Wiegman de enige Nederlander genomineerd, maar zij was na de verloren WK-finale met Engeland geen favoriet voor de prijs. Het leek te gaan tussen Jorge Vilda, die Spanje naar de WK-titel loodste, en Jonatan Giráldez, die met FC Barcelona drie prijzen won (Liga F, Champions League en Supercopa de España). Toch is de keuze opnieuw gevallen op Wiegman, die vorig jaar de prijs ook al in ontvangst mocht nemen. Toen had ze het EK gewonnen met Engeland.