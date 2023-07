'Terugkeer Sergio Ramos naar Sevilla gaat niet door: verdediger verlaat Europa'

De gedroomde terugkeer van Sergio Ramos (37) bij zijn eerste club Sevilla lijkt tóch niet door te gaan. Volgens de Spaanse krant Sport is de transfervrije verdediger 'in zeer vergevorderde onderhandelingen' met Inter Miami, de club van David Beckham die eerder Lionel Messi en Sergio Busquets al naar de Amerikaanse MLS wist te lokken.

Naast Ramos zou ook de komst van Jordi Alba (34) dichtbij zijn voor Miami, dat in de Eastern Conference van de MLS nog altijd onderaan bungelt. Met de komst van beide Spaanse routiniers zou Beckham een schat aan ervaring op het allerhoogste niveau toevoegen aan de selectie van de nieuwe trainer Gerardo 'Tata' Martino, die in Barcelona al een seizoen samenwerkte met Messi, Busquets en Alba.

Ramos loopt deze zomer net als Messi uit zijn contract bij Paris Saint-Germain, de club die hem twee seizoenen geleden overnam van Real Madrid. Waar zijn eerste jaar in Parijs door blessureleed geen doorslaand succes was, speelde hij afgelopen seizoen vrijwel elke week voor de Franse kampioen. Met het aflopen van zijn contract leek een terugkeer naar zijn eerste profclub Sevilla in de maak, maar Inter Miami steekt daar dus een stokje voor.

Ook Alba had volgens Sport de mogelijkheid om naar Sevilla te vertrekken. Daarnaast zouden ook Atlético Madrid, Inter en Benfica voor hem in de markt zijn geweest, terwijl ook vanuit Saudi-Arabië de nodige interesse zou hebben bestaan. Hij verkiest echter een hereniging met Messi en Busquets in Miami; het drietal vierde bij Barcelona jarenlang successen en raakte in die periode ook goed met elkaar bevriend.