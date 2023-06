'Sergio Ramos laat de zandbak bewust links liggen en hoopt op terugkeer naar oude liefde'

Sergio Ramos lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een terugkeer naar Spanje. De 37-jarige centrumverdediger vertrekt deze zomer transfervrij bij Paris Saint-Germain en is op zoek naar een nieuw avontuur. Ramos zou het wel zien zitten om zijn loopbaan af te gaan sluiten bij Sevilla.

Volgens het Spaanse medium Estadio Deportivo hoopt Ramos een rentree te maken in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De routinier werd geboren in de omgeving van Sevilla en speelde in de jeugdopleiding van Los Rojiblancos. Tussen 2003 en 2005 was hij vervolgens te vinden bij het eerste elftal van de club uit Andalusië. Daarna verdiende hij een transfer naar Real Madrid.

In de hoofdstad bleef Ramos uiteindelijk zestien seizoenen plakken. De laatste twee jaar stond hij onder contract bij PSG, dat hem deze zomer transfervrij weer ziet vertrekken. Ramos kreeg naar verluidt al aanbiedingen uit onder meer Saudi-Arabië. Die zou hij hebben afgewezen om zijn droom te verwezenlijken. Hij zou ook salaris willen inleveren voor een rentree bij Sevilla.

Er wordt echter wel een kanttekening geplaats bij de mogelijke terugkeer van Ramos. Sevilla heeft momenteel vijf centrumverdedigers op de loonlijst staan en dus zullen er spelers moeten vertrekken. Sevilla won onlangs de Europa League en gaat na de zomer dus de Champions League in. In de competitie werd het seizoen besloten op een teleurstellende twaalfde plaats.