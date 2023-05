Sergio Ramos speelde sleutelrol bij de transfer van Xavi Simons naar PSV

Sergio Ramos vertolkte afgelopen zomer een sleutelrol bij de transfer van Xavi Simons naar PSV. De Spaanse verdediger speelde bij Paris Saint-Germain samen met Simons en attendeerde de twintigjarige spelmaker in hun gezamenlijke tijd in Frankrijk op de bijzondere belangstelling van PSV-trainer Ruud van Nistelrooij in Simons.

“In februari of maart belde Van Nistelrooij naar Sergio Ramos”, onthult Simons in het programma Kick ’t Met van Ziggo. Van Nistelrooij speelde tussen 2006 en 2010 met Ramos samen bij Real Madrid, weet ook Simons. “Zij hebben samengespeeld. Wij moesten een keer een wedstrijd spelen met PSG en ik zat voor de wedstrijd op mijn kamer. Toen liep ik naar beneden en riep Sergio Ramos: Van Nistelrooij heeft gebeld, man. Hij wil je echt graag, hij praat echter goed over je.”

“Destijds wist ik nog niet van de interesse van PSV. Mijn zaakwaarnemer had me daar nog niets over verteld. Ramos zei: Van Nistelrooij praat echter positief over je. Sindsdien heeft Van Nistelrooij me elke dag gebeld, zelfs tot het punt dat ik tijdens de zomer zei: misschien reageer ik een week niet. Van Nistelrooij reageerde met: dat maakt mij niet uit. Ik blijf berichten sturen. En dat deed hij gewoon. Hij stuurde mij berichten zoals: ik wil je echt graag bij PSV hebben. Je gaat belangrijk zijn. Het gaf een goede energie.”