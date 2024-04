Perez wijst nieuwe trainer aan voor Feyenoord en schetst absoluut doemscenario

ziet in Dick Schreuder een geschikte opvolger van Arne Slot voor Feyenoord. Het is volgens de analist van cruciaal belang voor de club om een goede trainer aan te stellen, anders dreigt in zijn ogen een afdaling naar de subtop.

“Het is zo bepalend wie Feyenoord nu gaat nemen. Met de verkeerde trainerskeuze kunnen ze zo weer spelen om de vierde en vijfde plaats”, stelt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend. Eerder deze week meldde Johan Derksen dat Shakhtar Donetsk-trainer Marino Pusic de topkandidaat zou zijn in De Kuip; eerder werkte Pusic als assistent van Slot bij Feyenoord.

Op papier zou Pusic een logische keuze zijn om de ‘lijn-Slot’ voort te zetten, werpt presentator Jan Joost van Gangelen op. “Feyenoord kent zijn inbreng. Als die groot was, dan kunnen ze het proberen”, antwoordt Perez, om eraan toe te voegen: “Maar er is maar één Arne Slot, net zoals er maar één Peter Bosz is.”

Perez ziet in Dick Schreuder een goede kandidaat. Vorige maand tipte hij de oefenmeester van het Spaanse CD Castellón al bij Ajax. “Zeker”, reageert Perez op de vraag of de trainer, die bekendstaat om zijn aanvallende speelstijl, ook geschikt is voor Feyenoord. “Ik vind hem een goede trainer voor de top drie.”

