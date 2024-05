Voortgang in trainerszoektocht: 'Inmiddels is er wel contact denk ik, Feyenoord zou een bijzonder type binnenhalen'

Dick Schreuder is ondertussen een belangrijke kandidaat om Arne Slot bij Feyenoord op te volgen, vertelt Marcel van der Kraan. Schreuder vertelde deze week nog dat er geen contact met de Rotterdammers was geweest, maar dat lijkt nu anders te zijn.

Tijdens de podcast Kick-Off laat Van der Kraan zijn licht schijnen over de meest recente ontwikkelingen bij Feyenoord. "Ze zijn zich nu volop aan het oriënteren. De panelen verschuiven soms bij Ajax, dat doen ze ook bij Feyenoord. Ik denk dat op dit moment Dick Schreuder een belangrijke kandidaat is, die bij Castellón net gepromoveerd is. Ik denk dat er inmiddels wel wat contact is."

Artikel gaat verder onder video

Schreuder zei deze week dat hij het lastig zou vinden om 'nee' te zeggen tegen Feyenoord. Toch zijn er nog wel aspecten die roet in het eten kunnen gooien. "Hij ligt daar nog vast hè, voor drie jaar", weet Van der Kraan. "En hij is de best verdienende trainer buiten de LaLiga, denk ik. Dus Feyenoord zal, net zoals het zelf geld wilde voor Slot, een heel fors bedrag moeten betalen voor Schreuder. Ik denk een paar miljoen. En het is iemand die zich overal laat gelden; Feyenoord zou wel een bijzonder type binnenhalen."

Vervolgens wordt Valentijn Driessen gevraagd of de huidige trainer van Castellón een goede optie voor Feyenoord zou zijn. "Ik zou het niet weten; ik ken hem daar onvoldoende voor. Maar ik vind het wel iemand die geen ervaring heeft. Anderhalf jaar bij Zwolle, ja, dat zegt me niet zoveel. Maurice Steijn heeft het beste jaar in de historie van Sparta achter zijn naam staan. En hoe dat is afgelopen weten we ook, wel onder moeilijke omstandigheden." Steijn werd na een chaotische periode en een teleurstellende transferzomer al snel bij Ajax ontslagen. Driessen heeft overigens nog meer argument tegen Schreuder: "Met Castellón promoveren is niet zo moeilijk. Zij hebben veruit het grootste budget van de hele derde divisie. En dat is het ook, het is slechts de derde divisie."

Ook andere namen passeren de revue, waaronder die van Graham Potter, die een baan bij Ajax afwees. Van der Kraan denkt echter niet dat die optie heel realistisch is voor de Rotterdammers. "Ik denk niet dat Feyenoord evenveel gaat betalen voor een trainer die zich nog niet bewezen heeft, zoals Arne Slot wel heeft gedaan. Slot verdiende een Premier League-salaris, dat zal Feyenoord nu niet zomaar betalen. En Potter komt niet voor minder dan 3,5 miljoen of vier miljoen naar Nederland."

Giovanni van Bronckhorst en Marino Pusic zijn ook potentiële opvolgers van Slot. Vooral Pusic maakt een goede kans, volgens Van der Kraan. "De naam Van Bronckhorst heb ik niet horen vallen, Pusic wel, die is mega populair bij de spelers. Dat kan helpen. Maar ik denk dat Te Kloese ontzettend naar de data aan het kijken is. Het persoon, het karakter, maar ook hoe presteren mensen met bepaald materiaal, wat creëren ze aan kansen."

