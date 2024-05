Schreuder reageert op geruchten Ajax en Feyenoord na kampioenschap in Spanje

Dick Schreuder is niet in gesprek met Ajax en Feyenoord om daar de nieuwe trainer te worden. De Nederlandse coach is afgelopen weekend met CD Castellón kampioen geworden op het derde niveau van Spanje, nadat hij eerder al PEC Zwolle naar de Eredivisie bracht.

De afgelopen weken noemden onder andere Kenneth Perez, Johan Derksen en Aad de Mos de naam van Schreuder als opvolger van respectievelijk John van ’t Schip en Arne Slot. De trainer van Castellón is echter nog niet benaderd door één van de twee topclubs in Nederland, vertelt hij tegen ESPN. “Je krijgt wel van alles mee, maar ik heb me ervan afgesloten. Op dit moment speelt er helemaal niks. Ik heb me totaal gefocust op deze club (Castellón, red.). Ik heb deze stap gemaakt, terwijl dat voor anderen een risico was. Je gaat op het derde niveau werken. Dat geeft mij ook extra druk.”

Schreuder voelt zich enorm op zijn plek in Castellón de la Plana, waar Castellón speelt. “Deze club leeft hier enorm. De mensen hebben een bepaalde passie. In deze stad snakken ze naar succes. Mensen hebben de club misbruikt, dus ik ben blij dat ik aan de promotie een steentje bij heb kunnen dragen.”

Dick Schreuder is de oudere broer van Alfred Schreuder. Laatstgenoemde was eerder assistent-trainer bij Ajax, waarna hij in het seizoen 2022-2023 als hoofdtrainer aan de slag ging. Dat liep echter niet als gewenst: na een kleine zeven maanden vloog Alfred de laan uit. Dick was op zijn beurt op meerdere plekken assistent-trainer, totdat hij de kans kreeg bij PEC als hoofdcoach. Bij PEC en Castellón deed en doet hij het verdienstelijk.

