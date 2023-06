'Aardverschuiving bij Paris Saint-Germain aanstaande: Galtier staat voor laatste wedstrijd'

Opnieuw zijn er heel grote veranderingen aanstaande voor Paris Saint-Germain. Nadat eerder Lionel Messi en Sergio Ramos al hun afscheid aankondigden, gaat de club naar verwachting ook na één seizoen alweer afscheid nemen van trainer Christophe Galtier.

Dat schrijft het doorgaans zeer betrouwbare L’Équipe althans en werd later ook door RMC Sport naar buiten gebracht. Volgens de ochtendkrant staat Galtier dit weekend tegen Clermont voor zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van PSG, met wie hij dit seizoen alleen de Ligue 1 en de Franse supercup won. De landstitel kwam ook minder soepel tot stand dan gehoopt, terwijl het in Champions League en de Coupe de France voortijdig mis ging voor het sterrenensemble van Galtier.

De oefenmeester wordt afgerekend op het feit dat er te weinig ontwikkeling zit in het spel van PSG en er te weinig voortgang is geboekt. Hij krijgt niet de kans om nog een extra jaar te bouwen aan zijn elftal, dat komend seizoen beduidend minder grote sterren zal herbergen. Daarmee is er een aardverschuiving aan de gang in de Franse hoofdstad, waar ook Messi en Ramos op zeker vertrekken. De laatste weken werden ook Neymar, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi en Presnel Kimpembé gelinkt aan de uitgang op het Parc des Princes, maar dat is vooralsnog weinig concreet.



Trainers Paris Saint-Germain

Met dit aanstaande nieuws ontwikkelt de grootste club van Frankrijk zich tot een trainerskerkhof. Unai Emery en Thomas Tuchel hielden het beiden twee hele seizoenen vol en Mauricio Pochettino moest na anderhalf jaar de club alweer verlaten. Galtier was zelfs pas bezig aan zijn eerste seizoen in Frankrijk, maar moet zeer vermoedelijk dus al verkassen. Er doen sterke geruchten de ronden dat José Mourinho favoriet is om de coach op te volgen, maar ook andere namen vallen nog in Parijs.