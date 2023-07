Inter Miami lijkt te azen op volgende 'Messi-hereniging' na uitspraken van ambitieuze eigenaar

Inter Miami zou deze zomer zomaar eens werk kunnen gaan maken van de komst van Luis Suárez. De club uit de Major League Soccer haalde eerder al Lionel Messi en Sergio Busquets naar de Verenigde Staten. De regels in de Verenigde Staten schrijven voor dat Inter Miami nog ruimte heeft voor één grote vis.

In gesprek met de Spaanse krant El País gaat Inter Miami-directeur Jorge Mas in op de veelbesproken transfers van zijn club. Ook de naam van Suárez kwam voorbij. "Hij staat momenteel nog onder contract bij Grêmio. Er staat een clausule in zijn contract en ik weet niet of we daar uit gaan komen", vertelt Mas over mogelijke transferplannen. "We hebben ook met Ángel Di María gesproken, maar hij lijkt op weg naar een andere club. Alle inkomende transfers willen we voor 15 juli hebben afgerond."

Het is opvallend dat Suárez in verband wordt gebracht met een transfer. De spits van Grêmio kampt al een tijdje met knieproblemen en zou daarom overwegen om zijn loopbaan noodgedwongen te beëindigen. De ex=spits van onder meer FC Groningen, Ajax, Liverpool en FC Barcelona ligt nog tot eind 2024 vast bij zij Braziliaanse werkgever. In 28 wedstrijden was hij in Zuid-Amerika goed voor dertien doelpunten en negen assists. Suárez is wel een zeer goede vriend van Messi.

Mas geeft ook nog een inkijkje in de inkomende transfer van Busquets. De 34-jarige middenvelder gaat in Miami weer samenspelen met Messi, die hij natuurlijk nog kent van FC Barcelona. "Het was voor ons van groot belang om Messi te omringen met spelers van zijn niveau. De gesprekken met Busquets hebben ongeveer een jaar geduurd. In de kleedkamer zal hij een belangrijke schakel zijn, zeker voor de jonge spelers. Daarnaast hebben we ook nog met Jordi Alba gesproken."

Toch lijkt het erop dat er nog maar één absolute grootverdiener gaat aansluiten bij Inter Miami. In de Verenigde Staten mogen clubs namelijk maar drie spelers op de loonlijst hebben die meer dan 600.000 euro per jaar verdienen. Messi en Busquets zitten daar al ver boven. Naar verluidt staat ook Sergio Ramos op het verlanglijstje van de club van mede-eigenaar David Beckham. De centrumverdediger uit Spanje is transfervrij nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain afliep.