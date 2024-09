Opvallend: 'Quincy Promes tekent eenjarig contract en gaat weer voetballen'

gaat weer voetballen, zo melden Russische media woensdagmiddag. De aanvaller wacht nog altijd op duidelijkheid over het uitleveringsverzoek dat Nederland aan Dubai heeft gedaan en zal minuten gaan maken op het tweede profniveau in de Verenigde Arabische Emiraten.

Promes zou inmiddels de medische keuring bij United FC uit Dubai hebben doorstaan. De 32-jarige aanvaller zal naar verwachting spoedig zijn handtekening zetten onder een eenjarig contract. Daarin wordt een bepaling opgenomen dat hij gratis terug kan keren naar zijn eigenlijke werkgever, Spartak Moskou, zodra hij toestemming krijgt de Verenigde Arabische Emiraten te verlaten.

In Nederland is Promes veroordeeld tot celstraffen in twee verschillende strafzaken. De vijftigvoudig Oranje-international moet zes jaar de cel in vanwege betrokkenheid bij de smokkel van twee partijen cocaïne en kreeg daarnaast nog eens anderhalf jaar vanwege een steekpartij op een familiefeest in Abcoude, waarvan zijn eigen neef slachtoffer werd.

Zolang Promes verbleef in Rusland (waar hij sinds februari 2021 weer onder contract stond bij Spartak Moskou) bleef hij uit handen van justitie in Nederland, aangezien beide landen geen uitleveringsverdrag met elkaar hebben. In februari van dit jaar reisde hij met zijn club echter af naar Dubai, waar Nederland wél een (beperkte) overeenkomst mee heeft, waardoor bijvoorbeeld topcrimineel Ridouan Taghi eerder werd uitgeleverd.

Het kan echter maanden of mogelijk zelfs meer dan een jaar duren voordat duidelijk wordt of Promes überhaupt zal worden uitgeleverd aan Nederland. Daarom werd de voetballer in mei weer op vrije voeten gesteld, al mag hij de Verenigde Arabische Emiraten niet verlaten. Spartak besloot in juli afscheid te nemen van de voetballer, al liet het de deur wel op een kier voor een mogelijke terugkeer.

