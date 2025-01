Kind van Feyenoord gaat óók langs bij Promes: ‘Maar ik post het niet’

zorgde dinsdag voor opschudding met een Instagram-post samen met de in Nederland veroordeelde . Het opvallende bericht is onderwerp van gesprek in De Oranjewinter, waar gastheer toegeeft dat hij ook regelmatig contact heeft met de aanvaller van Dubai United FC.

De zaak rondom Promes is bekend. De 33-jarige aanvaller is in Nederland in twee afzonderlijke strafzaken veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf, maar ontloopt die voorlopig door in Dubai te verblijven. De veelbesproken voetballer dook dinsdag plots op op het Instagram-account van PSV-speler Lang, die een hele rits vakantiekiekjes deelde. Ook Steven Bergwijn was zichtbaar op de foto.

Bij De Oranjewinter reageert Jack van Gelder in eerste instantie. “Ik heb hier goed over nagedacht: als je een échte vriend hebt, denk ik dat je – ondanks hij iets verkeerds heeft gedaan – altijd vrienden blijft. Heel veel mensen vinden het niet kunnen, maar ik kan het me best voorstellen dat ze elkaar opzoeken”, is de sportverslaggever eerlijk. “Ik vind het alleen provocerend om het op social media te zetten. Dat hoeft niet”, gaat Van Gelder verder.

De clubloze Boëtius, dinsdagavond ook aanwezig in de uitzending, wordt ook gevraagd naar zijn mening. “Toen ik in Dubai was, heb ik hem ook gezien. Ik post het weliswaar niet, maar ik post ook heel weinig. Dat is niet doordacht, want ik post überhaupt heel weinig. Als ik heel actief was geweest, had ik misschien wel iets gepost”, is de oud-speler van Feyenoord eerlijk.

“Ik heb veel dingen met hem meegemaakt, ik deelde bijvoorbeeld een kamer met hem bij Jong Oranje en we maakten op dezelfde dag ons debuut bij het Nederlands elftal. We hadden een goede band”, vervolgt de aanvallende middenvelder. Hélène Hendriks vraagt zich af of Boëtius wel eens praat met Promes over zijn veroordelingen. “Nee, ik praat sowieso niet inhoudelijk over deze zaken. Ik heb er verder heel weinig over te zeggen”, sluit hij af.

Video - Boëtius reageert op ophef rond foto Lang met Bergwijn en veroordeelde Promes

