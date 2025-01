Nieuwe dreun voor voormalig Feyenoord-speler Jean-Paul Boëtius

Almere City ziet af van de komst van , zo weet ESPN dinsdag te melden. De middenvelder annex aanvaller liep de afgelopen dagen stage bij de nummer zeventien van de Eredivisie, maar kan een contractondertekening vergeten.

Boëtius trainde de afgelopen dagen mee met Almere en maakte minuten in de verloren oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. De voormalig aanvaller van Feyenoord maakte een ‘fitte indruk’, maar past volgens ESPN-bronnen niet in het profiel waar Almere naar op zoek is. De Flevolanders kijken zodoende verder naar een andere aanvallende middenvelder.

Voor Boëtius gaat de zoektocht naar een nieuwe werkgever dus nog even verder. De dertigjarige middenvelder is al met verschillende Eredivisie-clubs in verband gebracht. Het Brabants Dagblad meldde dat Boëtius en Willem II reeds gesprekken hebben gevoerd. Daarnaast oktober dook de oud-Feyenoorder op bij sc Heerenveen voor een stage, maar ook dat liep tot niks uit. Ook bij Sparta Rotterdam en Feyenoord Onder-21 stond Boëtius op het trainingsveld.

De aanvallend ingestelde speler die, verspreid over twee periodes, 136 wedstrijden voetbalde voor Feyenoord, was sinds 2018 actief in Duitsland voor achtereenvolgens FSV Mainz 05 en Hertha BSC. In zijn Duitse jaren werd bij Boëtius tot twee keer toe kanker vastgesteld, maar in juli van vorig jaar onthulde de voetballer dat hij 'schoon' is verklaard. Sinds zijn vertrek bij Hertha, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club.

