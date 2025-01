Update: Boëtius duikt ineens op bij andere Eredivisie-club dan Willem II

Willem II is in de zoektocht naar een winterse versterking uitgekomen bij middenvelder . Dat meldt het Brabants Dagblad. Volgens de krant hebben er zelfs al gesprekken plaatsgevonden tussen de Tilburgers en de dertigjarige creatieveling.

De voormalig Feyenoorder die, verspreid over twee periodes, 136 wedstrijden voetbalde voor de Rotterdammers, was sinds 2018 actief in Duitsland voor achtereenvolgens FSV Mainz 05 en Hertha BSC. In zijn Duitse jaren werd bij Boëtius tot twee keer toe kanker vastgesteld, maar in juli van dit jaar onthulde de voetballer dat hij 'schoon' is verklaard. Sinds zijn vertrek bij Hertha, in de zomer van 2023, is de middenvelder op zoek naar een nieuwe club.

Eerder deze week zou Boëtius zijn gespot bij het Koning Willem II Stadion en dat was volgens het Brabants Dagblad niet zonder reden. Bronnen weten te melden dat hij daar was voor een gesprek met de Tricolores. Willem II zelf wil niet ingaan op namen en geruchten en laat zich niet uit over hoe de gesprekken (zijn) verlopen. Volgens de krant heeft Boëtius wel meerdere opties.

Boëtius eerder op proef bij sc Heerenveen

Boëtius, die in het verleden één interland voor het Nederlands elftal speelde, zit al ruim een jaar zonder club. In de jacht naar een nieuwe club trainde de dertigjarige aanvaller annex middenvelder al mee bij Sparta Rotterdam en Feyenoord Onder-21. In beide gevallen kwam het niet tot een contract. Eind oktober dook Boëtius op bij sc Heerenveen, maar ook dat liep op niks uit.

De middenvelder kreeg bij de ploeg van trainer Robin van Persie de kans om een contract te verdienen in het Abe Lenstra Stadion en deed vorige week 70 minuten mee in een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar heeft besloten zijn proefperiode niet te verlengen. Heerenveen wilde Boëtius graag tot aan de winterstop blijven testen, maar dat aanbod is door de speler zelf afgeslagen.

Boëtius traint mee bij andere Eredivisie-club

Update 3 januari 14.55 uur – Kort nadat Boëtius wordt genoemd als mogelijke versterking voor Willem II, duikt de aanvallende middenvelder bij Almere City op, zo maken de Flevolanders bekend via de officiële kanalen. De voormalig Feyenoorder loopt momenteel stage bij de nummer zeventien van de Eredivisie en stond vrijdag voor het eerst op het trainingsveld.

Jean Paul Boëtius traint de komende dagen mee met het eerste elftal. De 30-jarige aanvallende middenvelder, die momenteel zonder club zit, loopt een aantal dagen stage en stond vandaag voor het eerst op het trainingsveld in Almere. pic.twitter.com/UQCCvUy1sz — Almere City FC (@AlmereCityFC) January 3, 2025

