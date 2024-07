Broer van Hakim Ziyech reageert keihard op foto van Hakim Ziyech met Quincy Promes

De broer van blijft de aanvaller van Galatasaray openlijk bekritiseren op sociale media. Zaterdag beticht Faouaz Ziyech zijn broer van verraad.

Ziyech publiceerde eerder op de dag een foto van een etentje met Quincy Promes. "Aeternum.. 🔗", schreven de twee voetballers bij de foto. Vertaald uit het Latijn: ‘Eeuwig’, met een emoji die het oneindige moet uitbeelden. Daarmee laten ze blijken dat hun vriendschap niet te breken is, ondanks de veroordelingen van Promes in Nederland.

Faouaz Ziyech reageert met een korte post op Instagram, met de tekst: 'Aeternum betrayal', ofwel 'eeuwig verraad'. Dat bericht licht hij niet toe, maar het is al langer duidelijk dat Faouaz en Hakim Ziyech op gespannen voet leven met elkaar.

Geregeld plaatst Faouaz berichten op Instagram waarin hij uithaalt naar zijn broertje. Dat deed hij bijvoorbeeld ook in april 2023, nadat een interview van Hakim in het verkeerde keelgat was geschoten bij Faouaz. “De snus heeft niet alleen je tanden aangetast, maar ook je geheugen”, zei Faouaz over dat interview. De broer voelt zich verraden door Ziyech, voor wie hij zegt veel opzij te hebben gezet.