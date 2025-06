'Quincy Promes mogelijk op korte termijn uit Nederlandse cel'

is vrijdag in Nederland geland en direct in de cel gezet. Toch bestaat er nu een kans dat de profvoetballer op korte termijn vrijkomt, weet het Algemeen Dagblad.

Promes, die onder andere voor Ajax en het Nederlands elftal uitkwam, is veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. Hiervoor kreeg hij respectievelijk zes jaar en anderhalf jaar celstraf aan zijn broek. Promes en zijn advocaat tekenden echter hoger beroep aan.

Artikel gaat verder onder video

De veelbesproken rapper en voetballer hoopte eerder al dat hij het hoger beroep in vrijheid mocht afwachten, maar kreeg toen geen toestemming. Nu zou er een nieuwe kans gloren voor Promes, weet het Algemeen Dagblad te melden.

LEES OOK: Etienne Vaessen krijgt na Groningen - Ajax beledigende labels: 'Absurd'

„Binnenkort is er een pro-formazitting’’, zegt een woordvoerder van het ressortparket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die hoger beroepen behandelt. „Dan wordt de stand van zaken in het onderzoek besproken en wordt beslist of de verdachte moet blijven vastzitten of in vrijheid het proces mag afwachten.’’ Hoewel de kans klein lijkt, is er dus een mogelijkheid waarbij Promes op korte termijn op vrije voeten gesteld wordt. "Er zijn mogelijkheden, maar daar ga ik nu niets over zeggen", bevestigt advocaat Cem Polat.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗