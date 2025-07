‘Twee clubs willen Promes vastleggen’, zegt advocaat

heeft aanbiedingen gekregen van twee voetbalclubs om tijdelijk te komen spelen, zegt zijn advocaat Cem Polat. Promes is tegen zijn veroordeling van 7,5 jaar celstraf in hoger beroep gegaan. Als de oud-Ajacied de uitspraak in vrijheid mag afwachten, dan zouden zijn voormalige club Dubai United en een Letse club hem voor die periode willen contracteren.

In 2023 werd Promes veroordeeld voor de zware mishandeling van zijn neef en een jaar later volgde een straf voor het invoeren van cocaïne. Het leverde de oud-speler van onder meer FC Twente, Go Ahead Eagles en Ajax een totale celstraf op van 7,5 jaar. Promes ging hiertegen in hoger beroep en hoopt dat hij de uitspraak daarvan in vrijheid mag afwachten. Dat hoger beroep dient vandaag (dinsdag 8 juli).

"Dat is niet zo kansloos als het lijkt. Er zijn tal van zaken waarin verdachten die tot celstraffen zijn veroordeeld een hoger beroep in vrijheid mogen afwachten", schetste het Algemeen Dagblad, dat daarbij verwees naar zedendelinquent Ali B. "Feitelijk gaat het om de vraag of er sprake is van vluchtgevaar. Als zijn advocaat Cem Polat overtuigend kan uitleggen dat Promes niet zal vluchten, stijgen zijn kansen."

Polat bepleit inderdaad dat de voetballer niet vluchtgevaarlijk is, volgens Telegraaf-journalist Marlou Visser, die aanwezig is bij de zaak. “Hij voelt een zware verantwoordelijkheid om zijn kinderen te onderhouden. Hij voetbalde op het laatst in Dubai zwaar onder zijn niveau omdat hij geld moet verdienen. Ook vanwege die kinderen zou Promes nooit vluchten”, zegt Polat.

De advocaat vertelt dat Promes van twee voetbalclubs aanbiedingen heeft gekregen om tijdens de afwachting van de uitspraak in het hoger beroep aan de slag te gaan. Een daarvan is zijn meest recente club, Dubai United. Ook zou er een aanbieding liggen van een Letse club. Dat zou volgens Polat geen risico vormen, omdat Letland een uitleveringsverdrag heeft met Nederland. De Verenigde Arabische Emiraten leverden Promes afgelopen maand overigens ook uit, ondanks dat er geen verdrag geldt.

