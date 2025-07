Grotere problemen dreigen voor Promes na bericht uit België

moet mogelijk binnenkort op zoek naar een nieuwe advocaat. Zijn raadsman, Cem Polat, wordt in België namelijk vervolgd voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit strafdossiers aan grote Belgische criminelen, meldt De Telegraaf.

Polat zal binnenkort in België voor de rechter moeten verschijnen, aangezien hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan grote Belgische criminelen. Mocht hij hiervoor schuldig worden bevonden, riskeert de advocaat een gevangenisstraf. De zaak tegen Polat komt voort uit een onderzoek naar een Belgische drugsbende, die een partij cocaïne van 3000 kilogram zou hebben gesmokkeld. De verdenkingen van het Belgische Openbaar Ministerie zijn gebaseerd op vertrouwelijke berichten tussen Polat en zijn cliënt, terwijl ook berichten tussen verdachten over Polat worden gebruikt als bewijs.

Artikel gaat verder onder video

In het strafdossier wordt Polat omschreven als een van twee ‘uberspinnen’ van de criminele organisatie, schrijft verslaggever John van den Heuvel. “De Belgische justitie ziet Polat volgens het dossier als een boodschappenjongen en doorgeefluik ten dienste van zware criminelen, met name Flor Bressers”, klinkt het. Bressers wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van België.

In een reactie aan De Telegraaf laat Polat weten op de hoogte te zijn van de rechtszaak. “Volgens de in Nederland geldende wetgeving heb ik mijn werk als advocaat gedaan. Kennelijk wordt nu in België onderzocht of die werkzaamheden naar Belgisch recht een strafbaar feit opleveren”, stelt hij. “Dat is juridisch bezien uiterst merkwaardig, aangezien ik überhaupt niet als raadsman in België heb opgetreden en voorts als raadsman in Nederland altijd binnen de kaders van de strafwetgeving heb gehandeld. Hoe frustrerend ook, kan ik echter niet (verder) in detail treden.”

Promes in afwachting van hoger beroep

Mocht Polat schuldig worden bevonden, bestaat de kans dat hij dus de gevangenis in moet. In dat geval lijkt de kans zeer klein dat hij Promes nog kan bijstaan in diens hoger beroep. De voormalig Oranje-international zit momenteel vast in afwachting daarvan. Promes werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor het steken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗