Mokio mogelijk lang afwezig bij Ajax: talent opgenomen in WK-selectie België Onder 17

Jorthy Mokio Ajax
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 20:41

Jorthy Mokio maakt deel uit van de WK-selectie van België Onder 17, zo maakt de Belgische voetbalbond maandagavond bekend. Het eindtoernooi wordt tussen 3 en 27 november afgewerkt, waardoor Ajax de talentvolle middenvelder annex verdediger mogelijk een kleine maand kwijt is.

Mokio is, net als PSV-talent Noah Fernandez, opgeroepen door bondscoach Bob Browaeys voor het aanstaande WK in Qatar. België Onder 17 trapt de campagne af met een groepswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Argentinië. De andere duels staan op 6 en 9 november gepland, tegen Fiji en Tunesië.

Artikel gaat verder onder video

Dat betekent dat Ajax Mokio in ieder geval twee duels moet missen. De Amsterdammers spelen op 5 november tegen Galatasaray en op 9 november tegen FC Utrecht. Mócht België doorstoten naar de knock-outfase, mist Ajax de Belg wat langer. Het geluk voor Ajax is dat zijn ploeg tussen 9 en 22 november geen wedstrijden speelt. Daarna zijn Excelsior (22 november) en Benfica (25 november) de tegenstanders.

De zeventienjarige Mokio maakte afgelopen interlandperiode indruk bij België Onder 21. De Ajacied speelde daar op een voor hem nieuwe positie, namelijk als centrale verdediger.

