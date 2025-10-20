Marcel van der Kraan heeft maandag een pijnlijke vergelijking getrokken tussen de supporters van Heracles Almelo en Ajax. De journalist van De Telegraaf zag hoe de fans van de Heraclieden – ondanks een 0-7-achterstand – het stadion niet vroegtijdig verlieten. Dat gold niet voor de supporters van de Amsterdammers, stelt Van der Kraan bij Kick-off.

Heracles Almelo deed afgelopen zondag niet bepaald aan klantenbinding. De ploeg werd in eigen stadion afgedroogd door Feyenoord en verloor met 0-7. Ondanks de monsterscore bleven de supporters tot het laatste fluitsignaal zitten. Zaterdagavond, bij de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-2), was dat anders, zo zag Van der Kraan.

“Het was wel grappig: ik was natuurlijk in Almelo, bij Heracles. Die stonden met 0-7 achter, maar daar bleven meer mensen dan in de Johan Cruijff ArenA,” constateerde Van der Kraan zondagmiddag.

De Feyenoord-watcher van De Telegraaf maakte nog iets anders opvallends mee: “Na afloop kwam ik in de ‘feestzaal’ – zo noem ik dat dan. Ze hadden met 0-7 verloren, maar je kon niet meer praten. Hollandse muziek stond aan, André Hazes, het bier ging over de tap. Dan denk ik: jezus, 0-7 verloren,” deelt de journalist zijn ervaring.