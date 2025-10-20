Live voetbal

Van der Kraan sneert: 'Bij Heracles bleven méér mensen in het stadion dan bij Ajax'

Johan Cruijff ArenA loopt leeg
20 oktober 2025, 18:35

Marcel van der Kraan heeft maandag een pijnlijke vergelijking getrokken tussen de supporters van Heracles Almelo en Ajax. De journalist van De Telegraaf zag hoe de fans van de Heraclieden – ondanks een 0-7-achterstand – het stadion niet vroegtijdig verlieten. Dat gold niet voor de supporters van de Amsterdammers, stelt Van der Kraan bij Kick-off.

Heracles Almelo deed afgelopen zondag niet bepaald aan klantenbinding. De ploeg werd in eigen stadion afgedroogd door Feyenoord en verloor met 0-7. Ondanks de monsterscore bleven de supporters tot het laatste fluitsignaal zitten. Zaterdagavond, bij de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-2), was dat anders, zo zag Van der Kraan.

“Het was wel grappig: ik was natuurlijk in Almelo, bij Heracles. Die stonden met 0-7 achter, maar daar bleven meer mensen dan in de Johan Cruijff ArenA,” constateerde Van der Kraan zondagmiddag.

De Feyenoord-watcher van De Telegraaf maakte nog iets anders opvallends mee: “Na afloop kwam ik in de ‘feestzaal’ – zo noem ik dat dan. Ze hadden met 0-7 verloren, maar je kon niet meer praten. Hollandse muziek stond aan, André Hazes, het bier ging over de tap. Dan denk ik: jezus, 0-7 verloren,” deelt de journalist zijn ervaring.

jurgen😎👍
126 Reacties
16 Dagen lid
178 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

ik hoorde dat buhriesjuh deschijtert al na 34 min het stadion uit liep .............. oh nee de tv uitdeed op zolder hij is nog NOOIT in het stadion geweest.

Reacties

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
0 - 7
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

