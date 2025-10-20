Live voetbal

Van Gelder: ‘Ajax kan Kroes en Heitinga niet ontslaan, want ze hebben geen geld’

2 reacties
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 11:46

Jack van Gelder neemt het John Heitinga niet kwalijk dat het slecht gaat bij Ajax, omdat de trainer volgens hem nooit aangesteld had moeten worden. Toch verwacht de voormalig commentator niet dat Heitinga en Alex Kroes ontslagen zullen worden, omdat Ajax nauwelijks geld te besteden heeft.

Ajax draait momenteel erg zwak in de Eredivisie. Na negen duels is de achterstand op koploper Feyenoord al negen punten, terwijl ook het spel enorm tegenvalt. Toch wil Van Gelder het Heitinga niet kwalijk nemen dat het in Amsterdam niet goed gaat, zo maakt hij duidelijk in De Oranjezondag. “Het is namelijk een schande dat hij is benoemd. Twee jaar geleden was hij niet goed genoeg…”

Noa Vahle geeft vervolgens aan dat het Kroes was die Heitinga graag wilde aanstellen. “Binnen Ajax zijn er meerdere mensen geweest die hebben gezegd dat ze dat niet moeten doen”, stelt ze. Daar heeft Kroes niet naar geluisterd. “Maar dan kies je ook voor een staf met Emanuelson, die nog heel erg groen is, en Frank Peereboom, die nog heel groen is.”

Kroes verbond afgelopen week zijn eigen lot aan dat van Heitinga in een interview met Ajax Life. Dat de bestuurder in gesprek ging met de website van de supportersvereniging, vindt Vahle niet goed. “Doe dat dan bij het AD of De Telegraaf. Ajax Life stelt toch net even andere vragen dan bijvoorbeeld De Telegraaf zou doen.” Dat Kroes zijn eigen toekomst aan Heitinga heeft verbonden, vindt Vahle wel terecht. “Maar hij zei ook dat hij hem er niet uit gaat gooien tenzij de hele Johan Cruijff ArenA zich tegen hem keert.”

‘Ajax heeft geen geld voor ontslag Kroes en Heitinga’

Van Gelder gaat verder door te stellen dat er echt wat moet gebeuren bij Ajax, maar hij ziet ook een gelukje voor Heitinga. “De enige mazzel voor Heitinga en Kroes is dat ze geen geld hebben. Ajax kan ze niet ontslaan, want ze hebben geen halve stuiver. Dat wordt ook nog een probleem.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

'Ik vind dat je Heitinga niks kwalijk kan nemen, omdat het een schande is dat hij is benoemd'

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Theo Janssen: 'Ik vind Heitinga de minst schuldige van wat er nu gebeurt bij Ajax'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Jack van Gelder in De Oranjezomer

Jack van Gelder keek vol verbazing naar Ajax: 'Dit was natuurlijk rood voor Weghorst'

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Bas Sibum Heracles Almelo

Heracles Almelo is duidelijk na wanprestatie: Bas Sibum mag blijven

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
5 2 reacties
Reageren
2 reacties
jabadabadoe
94 Reacties
84 Dagen lid
98 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga laten zitten kost op termijn meer zou je denken. Er is m.i. echt wel meer uit de selectie te halen dan Heitinga nu doet. De waardecreatie onder Faroli is aardig teniet gedaan.

0laf
912 Reacties
1.119 Dagen lid
5.290 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slow cooking in 020

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

jabadabadoe
94 Reacties
84 Dagen lid
98 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga laten zitten kost op termijn meer zou je denken. Er is m.i. echt wel meer uit de selectie te halen dan Heitinga nu doet. De waardecreatie onder Faroli is aardig teniet gedaan.

0laf
912 Reacties
1.119 Dagen lid
5.290 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slow cooking in 020

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel