Jack van Gelder neemt het John Heitinga niet kwalijk dat het slecht gaat bij Ajax, omdat de trainer volgens hem nooit aangesteld had moeten worden. Toch verwacht de voormalig commentator niet dat Heitinga en Alex Kroes ontslagen zullen worden, omdat Ajax nauwelijks geld te besteden heeft.

Ajax draait momenteel erg zwak in de Eredivisie. Na negen duels is de achterstand op koploper Feyenoord al negen punten, terwijl ook het spel enorm tegenvalt. Toch wil Van Gelder het Heitinga niet kwalijk nemen dat het in Amsterdam niet goed gaat, zo maakt hij duidelijk in De Oranjezondag. “Het is namelijk een schande dat hij is benoemd. Twee jaar geleden was hij niet goed genoeg…”

Noa Vahle geeft vervolgens aan dat het Kroes was die Heitinga graag wilde aanstellen. “Binnen Ajax zijn er meerdere mensen geweest die hebben gezegd dat ze dat niet moeten doen”, stelt ze. Daar heeft Kroes niet naar geluisterd. “Maar dan kies je ook voor een staf met Emanuelson, die nog heel erg groen is, en Frank Peereboom, die nog heel groen is.”

Kroes verbond afgelopen week zijn eigen lot aan dat van Heitinga in een interview met Ajax Life. Dat de bestuurder in gesprek ging met de website van de supportersvereniging, vindt Vahle niet goed. “Doe dat dan bij het AD of De Telegraaf. Ajax Life stelt toch net even andere vragen dan bijvoorbeeld De Telegraaf zou doen.” Dat Kroes zijn eigen toekomst aan Heitinga heeft verbonden, vindt Vahle wel terecht. “Maar hij zei ook dat hij hem er niet uit gaat gooien tenzij de hele Johan Cruijff ArenA zich tegen hem keert.”

'Ajax heeft geen geld voor ontslag Kroes en Heitinga'

Van Gelder gaat verder door te stellen dat er echt wat moet gebeuren bij Ajax, maar hij ziet ook een gelukje voor Heitinga. “De enige mazzel voor Heitinga en Kroes is dat ze geen geld hebben. Ajax kan ze niet ontslaan, want ze hebben geen halve stuiver. Dat wordt ook nog een probleem.”

'Ik vind dat je Heitinga niks kwalijk kan nemen, omdat het een schande is dat hij is benoemd'