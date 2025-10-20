Live voetbal

Henk Spaan lyrisch over Kees Smit: 'Een weergaloze explosie van talent'

Maurice Mazenier
20 oktober 2025, 09:16   Bijgewerkt: 09:37

Henk Spaan is diep onder de indruk van AZ-middenvelder Kees Smit. Volgens de columnist van Het Parool heeft de negentienjarige jeugdinternational definitief zijn naam gevestigd tijdens de Noord-Hollandse kraker tussen Ajax en AZ. Spaan steekt de loftrompet over Smit en verwacht dat dat hij na dit seizoen een toptransfer gaat maken.

AZ won zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 van het dolende Ajax. Grote man aan de zijde van de Alkmaarders was de jonge Smit. Hoewel hij niet scoorde, was hij wel van ontzettend belangrijk voor de ploeg van trainer Maarten Martens.

Spaan pleitte in februari al voor een basisplaats van Smit bij AZ, maar het talent moest nog even geduldig zijn. Acht maanden later is alles anders en is de middenvelder niet meer weg te denken uit de basis van de Alkmaarders. "Nu is er in Alkmaar geen enkele twijfel meer over het talent en de power van de 19-jarige superster in de dop. Zaterdag brak hij definitief door in de eredivisie met een weergaloze explosie van talent en volwassenheid", looft Spaan Smit in Spaan geeft punten. De middenvelder krijgt bovendien een 9+ als beoordeling.

"Na 24 minuten won hij zijn eerste doorslaggevende gevecht met Mokio", gaat Spaan verder. "De corner, hoge bal bij de tweede paal, leidde tot de 0-1. Smit is bezig aan zijn afscheidstournee bij AZ. Weghorst had het na afloop over de matige selectie van Ajax. Klopt. Smit hadden ze niet. Wout is de eerste die weg kan en de laatste die zoiets mag zeggen", besluit Spaan.

Smit heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2028 en speelde vooralsnog 45 officiële wedstrijden in het shirt van AZ. Daarin was hij goed voor drie treffers en vijf assists. Afgelopen zomer werd de talentvolle middenvelder al in verband gebracht met onder meer Ajax en Real Madrid. Tot een transfer kwam het echter nog niet.

