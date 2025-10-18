ligt op schema om een negatief Eredivisierecord po z'n minst te gaan evenaren. De linksback van AZ kreeg in het uitduel bij Ajax alweer zijn zesde gele kaart van het nog prille seizoen.

Vier spelers hebben op dit moment het record van meeste gele kaarten in één Eredivisieseizoen op hun naam. Guy Ramos (RKC Waalwijk) kwam in het seizoen 2011/2012 tot twaalf gele prenten en kreeg in de jaren daarna gezelschap van achtereenvolgens Joeri de Kamps (NAC Breda, 2014/15), Cristián Cuevas (FC Twente, 2017/18) en Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag, 2018/19).

De Wit is echter 'goed' op weg om de vier recordhouders op z'n minst te gaan evenaren. De 27-jarige linksback van AZ kreeg in de eerste vier speelronden, tegen achtereenvolgens FC Groningen, FC Volendam, NAC Breda en Heracles Almelo, telkens een gele kaart. Tegen Feyenoord en zijn vroegere club PEC Zwolle hield hij het vervolgens droog, maar tegen NEC zag hij alweer zijn vijfde gele prent van het seizoen.

Zaterdagavond kwam daar in het uitduel bij Ajax zijn zesde van het seizoen bij, voor een stevige charge op Oliver Edvardsen. Met zes keer geel uit acht wedstrijden zit De Wit, met nog 25 speelronden te gaan, al op de helft van het recordaantal van Ramos, De Kamps, Cuevas en Beugelsdijk.