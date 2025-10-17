Marco van Basten heeft zijn trainersloopbaan gesaboteerd door op laag niveau te gaan trainen, zo stelt Rob Jansen in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. De voormalig bondscoach kende weinig succesvolle periodes bij Ajax, sc Heerenveen en AZ, waarna hij niet meer actief was als trainer. Volgens Jansen was Van Basten juist geschikt voor de wereldtop.

Nadat Van Basten één duel van Jong Ajax had gecoacht, werd hij door de KNVB in 2004 aangesteld als bondscoach. Onder zijn leiding werd het Nederlands elftal op het WK van 2006 door Portugal uitgeschakeld in de achtste finale. Twee jaar later sneuvelde Oranje in de kwartfinale tegen Rusland, maar toen maakte de ploeg van Van Basten grote indruk in de groepsfase.

Op het EK van 2008 moest Oranje het in de groepsfase opnemen tegen Roemenië en de WK-finalisten van twee jaar eerder: Italië en Frankrijk. Nederland won eerst met ruime cijfers van Italië (3-0), om vervolgens ook Frankrijk van het veld te blazen (4-1). In het slotduel van de groepsfase werd met 2-0 gewonnen van Roemenië. “Dat vind ik nog steeds het allerbeste toernooi van het Nederlands elftal”, stelt Van der Gijp. “Alleen toen liepen we tegen het Rusland van Guus Hiddink aan en die speelden hun beste wedstrijd in vijftig jaar.” Michel van Egmond voegt eraan toe dat hij dacht dat Nederland echt Europees kampioen zou worden.

Na het EK vertrok Van Basten bij de KNVB en ging hij zonder succes aan de slag bij Ajax. Een paar jaar later probeerde hij het nog een keer bij sc Heerenveen, waarmee hij in zijn tweede seizoen op de vijfde plek eindigde. Dat leverde hem een stap naar AZ op, maar na drie duels besloot hij op te stappen vanwege hartkloppingen. “Het is jammer dat hij zijn trainerscarrière nooit een vervolg heeft gegeven”, gaat Van Egmond verder. Daar is Jansen het mee eens. “Hij is geschikt om de wereldtop te trainen. Hij had nóóit op lager niveau moeten gaan trainen.”

