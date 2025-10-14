Marco van Basten vindt dat , ondanks zijn 34-jarige leeftijd, nog altijd een van de beste verdedigers ter wereld is. Toch heeft de analist grote moeite met de mentaliteit van de Liverpool-ster.

Dat vertelt Van Basten maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport, naar aanleiding van de interlands van het Nederlands elftal tegen Malta en Finland. “Ik denk dat Van Dijk de leider moet zijn. Hij moet het goede voorbeeld geven en de stuwende kracht zijn. Dat mis ik bij hem. Ik vind hem makkelijk in zijn mentaliteit.”

De kwaliteiten van Van Dijk staan volgens Van Basten niet ter discussie. “Het is een geweldige speler, misschien wel de beste verdediger die we hebben in de wereld. Hij kan koppen, is snel, groot en heeft goed overzicht. Maar hij is niet de leider die het elftal naar voren stuwt — en dat zou het team juist heel goed doen.”

Van Basten denkt dat een man Van Dijk op onderdeel nog sterker kan maken in de herfst van zijn carrière. Dat hoopt de analist vooral, aangezien nog geen een coach daar in geslaagd is: "Ik hoop dat Arne Slot hem daarin wijzer kan maken.”