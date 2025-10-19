Live voetbal 3

Jack van Gelder keek vol verbazing naar Ajax: 'Dit was natuurlijk rood voor Weghorst'

Jack van Gelder in De Oranjezomer
Foto: © Talpa
0 reacties
Tijmen Gerritsen
19 oktober 2025, 22:26   Bijgewerkt: 22:35

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft Wout Weghorst zaterdagavond geen rode kaart gegeven, omdat hij een Ajax-shirt droeg. Dat vermoeden heeft Jack van Gelder. De analist snapt niets van de beslissing van de arbiter.

Weghorst zorgde zaterdagavond voor een opvallend moment, toen hij AZ-verdediger Wouter Goes een elleboogstoot gaf. Dat gebeurde op het moment dat Youri Baas een doelpunt maakte namens Ajax. Scheidsrechter Manschot werd door de VAR naar de kant geroepen en keurde het doelpunt af.

Artikel gaat verder onder video

Alleen besloot Manschot de spits van Ajax geen rood te geven, maar geel: "Het was natuurlijk een rode kaart voor Weghorst", maakt Van Gelder direct duidelijk in het programma De Oranjezondag. "Het voetbal is er niet voor bedoeld om iemand een elleboogstoot te geven. Ik begrijp wel dat Goes het bloed onder je nagels vandaan haalt. Hij kan irriteren, maar Weghorst moet zich door zijn frustratie omdat Ajax niet goed voetbalt niet gek laten maken. Dit was zo duidelijk in beeld."

Van Gelder snapt dan ook niet dat de scheidsrechter de boomlange spits van Ajax niet van het veld heeft gestuurd: "Waarom ze geel geven in plaats van rood? Ja, het blijkt wel vaker dat de 'topclubs' in thuiswedstrijden vaak iets anders worden behandeld. Anders kan ik het niet verklaren. Als je het ziet, is dit gewoon een rode kaart."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - AZ

Ajax
0 - 2
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15
6
NEC
9
8
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel