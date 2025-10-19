Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft zaterdagavond geen rode kaart gegeven, omdat hij een Ajax-shirt droeg. Dat vermoeden heeft Jack van Gelder. De analist snapt niets van de beslissing van de arbiter.

Weghorst zorgde zaterdagavond voor een opvallend moment, toen hij AZ-verdediger Wouter Goes een elleboogstoot gaf. Dat gebeurde op het moment dat Youri Baas een doelpunt maakte namens Ajax. Scheidsrechter Manschot werd door de VAR naar de kant geroepen en keurde het doelpunt af.

Artikel gaat verder onder video

Alleen besloot Manschot de spits van Ajax geen rood te geven, maar geel: "Het was natuurlijk een rode kaart voor Weghorst", maakt Van Gelder direct duidelijk in het programma De Oranjezondag. "Het voetbal is er niet voor bedoeld om iemand een elleboogstoot te geven. Ik begrijp wel dat Goes het bloed onder je nagels vandaan haalt. Hij kan irriteren, maar Weghorst moet zich door zijn frustratie omdat Ajax niet goed voetbalt niet gek laten maken. Dit was zo duidelijk in beeld."

Van Gelder snapt dan ook niet dat de scheidsrechter de boomlange spits van Ajax niet van het veld heeft gestuurd: "Waarom ze geel geven in plaats van rood? Ja, het blijkt wel vaker dat de 'topclubs' in thuiswedstrijden vaak iets anders worden behandeld. Anders kan ik het niet verklaren. Als je het ziet, is dit gewoon een rode kaart."