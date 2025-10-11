Live voetbal 1

Ontdekking voor Heitinga? Mokio schittert als centrale verdediger bij Jong België

1 reactie
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 13:48

John Heitinga heeft er een optie bij in het hart van zijn defensie. Naast Josip Sutalo, Ko Itakura en Youri Baas heeft Jorthy Mokio vrijdagavond, tijdens de wedstrijd tussen Jong Wales en Jong België, indruk gemaakt als centrale verdediger. De zeventienjarige was tevens trefzeker.

Mokio speelt sinds vorige zomer bij Ajax en heeft al diverse posities ingevuld. Zo speelde de talentvolle speler vorig seizoen regelmatig als linksback of controleur op het middenveld. Bij Jong België posteerde trainer Gill Swerts (onder meer ex-Feyenoord) hem als centrale verdediger. Dat pakte goed uit.

De talentvolle Belgen wonnen met liefst 0-7 van Wales. Uit een corner maakte Mokio de openingstreffer, waarna Jong België vervolgens over de leeftijdsgenoten heen walsten. Dankzij uitstekend spel van de Ajax-speler slaagden de Belgen erin om ook nog eens de nul te houden. Op social media gaat een video rond waarin de hoogtepunten van Mokio worden afgespeeld. Die compilatie is hieronder te bekijken:

Descheids
25 Reacties
11 Dagen lid
27 Likes
Descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig voor rookie johny is er 1 centrale verdediger met een toekomst wellicht kan hij onze club op de 3e plaats houden in de eredivisie want in de champions league is het duidelijk een totaal verloren zaak

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

