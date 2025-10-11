Ontdekking voor Heitinga? Mokio schittert als centrale verdediger bij Jong België

John Heitinga heeft er een optie bij in het hart van zijn defensie. Naast Josip Sutalo, Ko Itakura en Youri Baas heeft vrijdagavond, tijdens de wedstrijd tussen Jong Wales en Jong België, indruk gemaakt als centrale verdediger. De zeventienjarige was tevens trefzeker.

Mokio speelt sinds vorige zomer bij Ajax en heeft al diverse posities ingevuld. Zo speelde de talentvolle speler vorig seizoen regelmatig als linksback of controleur op het middenveld. Bij Jong België posteerde trainer Gill Swerts (onder meer ex-Feyenoord) hem als centrale verdediger. Dat pakte goed uit.

De talentvolle Belgen wonnen met liefst 0-7 van Wales. Uit een corner maakte Mokio de openingstreffer, waarna Jong België vervolgens over de leeftijdsgenoten heen walsten. Dankzij uitstekend spel van de Ajax-speler slaagden de Belgen erin om ook nog eens de nul te houden. Op social media gaat een video rond waarin de hoogtepunten van Mokio worden afgespeeld. Die compilatie is hieronder te bekijken:

