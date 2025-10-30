Live voetbal 15

Enorme sfeeractie verwacht in 30ste minuut van Ajax - sc Heerenveen

Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 oktober 2025, 19:30   Bijgewerkt: 19:53

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen vindt zaterdag een eerbetoon plaats aan een overleden supporter van Ajax. Het gaat om Patrick, een fanatiek lid van de Ultras Amsterdam. Hij stierf na een aanvaring op het water.

Bij een aanvaring in Amsterdam van een vlet van de Koperen Ploeg (een coöperatieve boot- en stuurmanvereniging in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, red.) en een binnenvaartschip kwamen twee mensen om: een 30-jarige IJmuidenaar (Patrick) en een 24-jarige Haarlemmer. De politie onderzoekt nog hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden.

Ultras Amsterdam plaatste een bericht op Instagram met de tekst: "We gaan je missen maatje. Een echte is heengegaan." De fangroep bereidt op dit moment een grote actie voor, waar vermoedelijk veel vuurwerk mee gepaard zal gaan.

Het is de bedoeling dat de actie in de dertigste minuut plaatsvindt, naar de leeftijd van Patrick. De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen begint zaterdag om 16.30 uur.

