Analisten delen opeens gigantisch compliment uit aan John Heitinga

John Heitinga krijgt na de spectaculair gewonnen competitiewedstrijd van Ajax tegen FC Twente (2-3) opeens complimenten bij ESPN. In het televisieprogramma Voetbalpraat wordt de strijdlust van de Amsterdammers maandagavond in positieve zin toegeschreven aan de geplaagde trainer.

Heitinga zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen bij Ajax, maar de 2-3 overwinning van zondagmiddag op FC Twente was een flinke opsteker voor de oefenmeester. Ajax speelde een belabberde eerste helft in Enschede en keek halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. Het team van Heitinga rechtte na rust echter de rug en stapte uiteindelijk toch met een nipte zege van het veld.

Journalist Freek Jansen van Voetbal International beseft dat het lek nog niet boven is bij Ajax: “Twente-uit is natuurlijk een ongelooflijke lastige wedstrijd voor Ajax. Als je de uitslag ziet staan, zou je kunnen denken dat Ajax het weer op de rit heeft. Maar iedereen heeft die eerst helft ook gezien. Er moet op een gegeven moment wel een positieve ontwikkeling zichtbaar zijn bij Ajax.”

De eveneens aanwezige Kenneth Perez noemt de tweede helft die Ajax op de mat legde tegen FC Twente ‘een behoorlijke positieve ontwikkeling’. “Dit had je toch echt niet zien aankomen!”, zegt de Deense analist.

“En was in ieder geval heel erg sprake van vechtlust”, merkt presentator Milan van Dongen op. Jansen is het daarmee eens: “Absoluut!”

“Dat was tegen Sparta Rotterdam ook zo”, reageert Perez. De oud-middenvelder refereert aan het competitieduel van begin deze maand, toen Ajax zich op Het Kasteel terugknokte van een 3-1 achterstand naar een 3-3 gelijkspel.

Van Dongen: “En eigenlijk tegen Chelsea (5-1 nederlaag, red.) natuurlijk ook.”’

Jansen: “Dat moet je Heitinga wel nageven: het is niet zo dat de spelers hem laten vallen.”

Van Dongen: “Vaak is dat het argument dat je hoort bij een trainersontslag: er was geen synergie tussen spelersgroep en staf. Dat is niet iets wat je ziet op dit moment.”