Volgens een van de bronnen van Mike Verweij was John Heitinga ook niet ontslagen als Ajax zondag van FC Twente had verloren. De Amsterdammers speelden een dramatische eerste helft, maar draaiden het na rust helemaal om (2-3).

De positie van Heitinga is al een tijdje niet zeker meer. Na vele teleurstellende resultaten en wedstrijden lijkt elke wedstrijd onder zijn leiding de laatste kunnen zijn. Maar ook bij een verlies tegen FC Twente was Heitinga aangebleven, onthult Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Dan was het wel een beetje afhankelijk van de manier waarop."

Zoals gezegd speelde Ajax in Enschede echter een dramatische eerste 45 minuten, waarbij de score veel hoger had kunnen uitvallen dan 1-0. "In de rust dacht je: dit is waarschijnlijk de manier waarop ze hem toch buiten de deur zetten. Toen hield iedereen rekening met zijn ontslag."

"Maar als Ajax met goed spel met 1-0 had verloren, hadden ze hem niet ontslagen", weet Verweij dus te melden. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat FC Twente-uit op papier een lastige wedstrijd is en de ploeg van John van den Brom tien punten had gepakt uit de vier wedstrijden onder zijn leiding. Uiteindelijk won Ajax, waardoor de leiding geen noodzaak voelde om Heitinga de laan uit te sturen.

Reactie Godts

Verweij had ook na afloop van het duel FC Twente - Ajax een gesprek met Mika Godts. "Eigenlijk sprak hij namens de spelersgroep, want hij zei: 'Iedereen staat achter de staf.'" Valentijn Driessen gelooft niet dat hij dat voor iedereen kan inschatten. "Laat spelers voor zichzelf praten. Iedere speler individueel kan moeilijk voor de hele groep praten, dat bestaat niet."