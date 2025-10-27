Live voetbal

Feyenoord - PSV is slechter bekeken dan het duel tussen FC Twente en Ajax

Collage van Peter Bosz, John Heitinga en Robin van Persie
Foto: © Imago/Realtimes
Tijmen Gerritsen
27 oktober 2025, 11:40

Tina Nijkamp heeft maandagochtend opvallende kijkcijfers van de Eredivisie bekendgemaakt. Volgens de televisiekenner werd de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax beter bekeken dan de topper tussen Feyenoord en PSV.

De wedstrijd van Ajax bij FC Twente (2-3) werd om 12.15 uur gespeeld in de Grolsch Veste. Bijna 795.000 kijkers schakelden in bij ESPN voor het duel tussen de twee clubs die niet al te goed aan het seizoen zijn begonnen.

Twee uur later, om 14.30 uur, trapten Feyenoord en PSV af in De Kuip. De topper tussen de twee teams, die na tien wedstrijden evenveel punten hadden, trok minder kijkers: uiteindelijk keken 743.000 mensen naar het duel.

