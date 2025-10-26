De analisten van Studio Voetbal zijn geschrokken van de eerste helft die Ajax zondagmiddag op de mat legde tegen FC Twente. De Amsterdammers kwamen al na vier minuten spelen op achterstand door toedoen van - nota bene oud-Ajacied - Kristian Hlynsson. Door zeven knotsgekke minuten na rust trok de ploeg van de geplaagde trainer John Heitinga alsnog een broodnodige zege naar zich toe, maar Ibrahim Afellay, Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk benadrukken dat de Amst

In Studio Voetbal wordt de zwaar bevochten overwinning van Ajax uitgebreid nabesproken. "Ongekend eigenlijk", zegt Afellay. "Als je de eerste helft ziet, waarbij ze echt van het kastje naar de muur zijn gespeeld en Twente echt heeft nagelaten om een grotere score neer te zetten... Ze besloten om laag te staan, maar Zerrouki kwam steeds vrij, ook doordat Hlynsson steeds naar de zijkant uitweek. Je ziet ook dat McConnell en Gloukh niet goed communiceerden. Ze praten met elkaar, 'Wie moet wie oppakken?', maar ze hebben het niet duidelijk. Ze werden echt hélemaal ondersteboven gespeeld, de eerste helft." Theo Janssen, die zowel voor Twente als voor Ajax speelde, valt Afellay bij. "Dit eigenlijk heel bizar. Ze speelden met een laag blok, dus compact. Dan is het volgens mij de bedoeling dat je de as dichtzet en dat je dicht bij elkaar blijft spelen. Maar Ajax laat zich helemaal uit elkaar trekken en die gaan hun man volgen", uit Janssen zijn verbazing.

Afellay zag Ajax het na rust een stuk beter voor elkaar hebben en wijt dat aan een tactische omzetting van Heitinga. "Toen kwam Youri Baas in het centrum, die is dat ook gewend. Die durft uit te stappen en die zet het ook neer", analyseert de oud-PSV'er. "Twente kwam bijna niet meer tot de aanvallen waar ze in de eerste helft wél toe kwamen" Ajax nam door doelpunten van Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts bovendien razendsnel een 1-3 voorsprong, die ondanks een benutte strafschop van Ricky van Wolfswinkel over de streep werd getrokken. "Dat was wel echt onwijs knap, wat Ajax in de tweede helft heeft neergezet", meent Afellay. "Ik weet niet wat voor donderspeech Heitinga heeft gegeven... Misschien heeft hij wel gezegd: 'Jongens, ik sta morgen op straat. Mijn lot ligt in jullie handen'. Wat zou hij anders gezegd moeten hebben als je ziet hoe ze uit de kleedkamer zijn gekomen?", aldus Afellay.

Pierre van Hooijdonk verbaasde zich vooral over het feit dat Ajax in Enschede wilde voortborduren op het eerste kwartier van de midweekse Champions League-nederlaag tegen Chelsea, dat in Londen met 5-1 over de Amsterdammers heen walste. "Ik heb die wedstrijd zitten kijken. Wat heeft Ajax de eerste vijftien minuten gedaan? Tegenhouden. Chelsea is een beetje aan het schuiven geweest, aftasten en kijken. Binnen no time zijn die vijftien minuten om en wordt die wedstrijd totaal anders. Als je dat nou goed vond gaan, want dat las ik overal terug, dan begin je een wedstrijd tegen Twente zó. 45 minuten werden ze van het kastje naar de muur gespeeld. Inderdaad, na zeven minuten in de tweede helft is alles anders. Heel knap. Maar ik vond: het voetbal in de eerste helft, als je dat baseert op die vijftien minuten tegen Chelsea, dat leek nergens op", aldus Van Hooijdonk.