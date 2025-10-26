Live voetbal 4

Henk Spaan schrijft James McConnell af bij Ajax: 'Hij zal het nooit leren als nummer zes’

James McConnel / Henk Spaan
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
26 oktober 2025, 20:19   Bijgewerkt: 21:49

James McConnell gaat het niet redden als verdedigende middenvelder bij Ajax. Dat schrijft columnist Henk Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten van Het Parool. De Engelse huurling van Liverpool zal zijn basisplaats volgens de journalist verliezen aan Youri Regeer.

"In de eerste helft was Hlynsson de beste man van het veld, in de tweede Zerrouki, als nummer zes. Twee oud-spelers van Ajax die niet bij Ajax weg wilden, lieten Ajax zien hoe je een middenveld bespeelt", begint Spaan in Het Parool. "In de tweede helft kwam Regeer de lessen in praktijk brengen. Iemand die het nooit zal leren, was McConnell", stelt Spaan. "Althans niet als nummer zes, de positie waarvoor hij is gehaald.

Een grote inschattingsfout van Ajax, vindt de journalist: "De verantwoordelijke man: Kroes, de technisch directeur die tevens Regeer aantrok als rechtsback. Wat mij interesseert: wie van de assistenten wisselde McConnell voor Regeer? Was het Marcel Keizer of Fred Grim? Niemand gelooft dat het een ingreep van Johnny zelf was."

De wissel en de tactische omzettingen aan de kant van Ajax zorgden er in ieder geval voor dat Ajax beter ging draaien in de tweede helft: "Het was het individueel talent dat Ajax de overwinning bracht: het koppen van Weghorst en de klasse van Gloukh. Hij krijgt een 8," besluit Spaan in zijn rubriek.

