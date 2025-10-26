Live voetbal 10

Heitinga nam groot risico met Wijndal: trainer negeerde advies van medische staf

John Heitinga FC Twente Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Demen Bülbül
26 oktober 2025, 16:36

John Heitinga heeft tijdens het uitduel van Ajax bij FC Twente een advies van de medische staf over Owen Wijndal genegeerd. Dat vertelt de hoofdtrainer van Ajax na afloop van de 2-3 overwinning op een persconferentie.

Wijndal viel eind vorige maand geblesseerd uit in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille en miste daarna de duels met Sparta Rotterdam, AZ en Chelsea. De linksback maakte zondag tegen FC Twente zijn rentree in de wedstrijdselectie van Ajax en werd meteen na rust, samen met Youri Regeer, ingebracht door Heitinga, bij een 1-0 achterstand.

Artikel gaat verder onder video

Met Regeer en Wijndal binnen de lijnen wist Ajax de wedstrijd in de tweede helft alsnog te kantelen, door doelpunten van Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts. “De wissels die erin kwamen brachten gelijk de energie en intensiteit die we wilden”, is Heitinga complimenteus.

De trainer legt uit dat Wijndal eerder dan gedacht zijn opwachting moest maken. “Het advies ten aanzien van Owen was: maximaal dertig minuten. Ik zei: wat er ook gebeurt, die gaat erop, want we moeten iets creëren of forceren om de grip terug te krijgen. Dat is een groot compliment naar de jongens toe, en zeker naar de jongens die erin kwamen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Weghorst wacht koud onthaal in Enschede: 'Oude mannetjes praten er al over'

Borst en Kramer ergeren zich enorm aan gedrag Weghorst

  • Gisteren, 20:12
  • Gisteren, 20:12
Ajax ziet Afrim Salievski, ontdekker van Mokio en Godts, terugkeren naar Anderlecht

Ajax ziet Afrim Salievski, ontdekker van Mokio en Godts, terugkeren naar Anderlecht

  • Gisteren, 17:04
  • Gisteren, 17:04
Kenny Tete bij Ajax

Ajax informeerde naar Kenny Tete, maar pakte niet door: ‘Voor mij was het duidelijk’

  • Gisteren, 14:11
  • Gisteren, 14:11
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel