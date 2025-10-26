John Heitinga heeft tijdens het uitduel van Ajax bij FC Twente een advies van de medische staf over genegeerd. Dat vertelt de hoofdtrainer van Ajax na afloop van de 2-3 overwinning op een persconferentie.

Wijndal viel eind vorige maand geblesseerd uit in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille en miste daarna de duels met Sparta Rotterdam, AZ en Chelsea. De linksback maakte zondag tegen FC Twente zijn rentree in de wedstrijdselectie van Ajax en werd meteen na rust, samen met Youri Regeer, ingebracht door Heitinga, bij een 1-0 achterstand.

Met Regeer en Wijndal binnen de lijnen wist Ajax de wedstrijd in de tweede helft alsnog te kantelen, door doelpunten van Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts. “De wissels die erin kwamen brachten gelijk de energie en intensiteit die we wilden”, is Heitinga complimenteus.

De trainer legt uit dat Wijndal eerder dan gedacht zijn opwachting moest maken. “Het advies ten aanzien van Owen was: maximaal dertig minuten. Ik zei: wat er ook gebeurt, die gaat erop, want we moeten iets creëren of forceren om de grip terug te krijgen. Dat is een groot compliment naar de jongens toe, en zeker naar de jongens die erin kwamen.”