Een ontzettend ongemakkelijk interview met na afloop van FC Twente - Ajax (2-3). ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp vraagt de Ajax-spits meermaals of de wijze waarop hij zijn doelpunt in de tweede helft vierde ‘een steunbetuiging’ was aan hoofdtrainer John Heitinga. Weghorst wil dat echter niet bevestigen.

Ajax boekte zondag een broodnodige overwinning op FC Twente. Weghorst tekende kort na rust voor de 1-1, waarna Ajax in het restant van de tweede helft uiteindelijk uitliep naar een 2-3 overwinning. Na zijn treffer dook Weghorst de geplaagde Heitinga in de armen. “Mag je dat als een steunbetuiging uitleggen?”, vraagt Schildkamp aan Weghorst.

Weghorst reageert: “Ik weet het niet. Ik wilde het graag met hem vieren.”

Schildkamp: “Maar de vraag was: is het een steunbetuiging?”

Weghorst blijft echter bij zijn woorden: “Ik wilde het graag met hem vieren. Jij formuleert het als een steunbetuiging. Ik wilde het graag met hem vieren.”

Schildkamp snijdt dan een gevoelige kwestie aan: “Heeft een elftal in dit soort situaties, met heel veel gedoe rondom de ploeg en de trainer, niet een meer uitgesproken speler nodig? Overigens ga je over je eigen woorden, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat als ik het je nu twee, drie keer vraag… Als je zegt ‘ja, het is een steunbetuiging’, dan ben je overal van af.”

“Je wil graag dat ik zeg dat het een steunbetuiging was richting de trainer?”, vraagt Weghorst.

Schildkamp: “Nee, ik zeg erbij: je gaat over je eigen worden… Maar er was onduidelijkheid na het interview met Pasveer na de wedstrijd tegen Chelsea. Nu vraag ik het een aantal keer aan jou.” Pasveer weigerde na de midweekse 5-1 nederlaag in de Champions League tegen Chelsea openlijk zijn steun uit te spreken aan Heitinga.

Ondertussen groeit de ergernis zichtbaar bij Weghorst. “Ja, ik volg niet al jullie interviews. Ik hoor niet jullie interviews. Ik hoor dat jij mij een vraag stelt. Jij vraagt aan mij of het een steunbetuiging was. En ik geef aan dat ik het graag met de trainer wilde vieren. Als jij dat als een steunbetuiging wil zien, dan kun je dat zo zien”, vervolgt de spits.

“Maar voor mij was het een moment waarop ik de behoefte voelde om het met de trainer te vieren. Jij wil dat graag formuleren als een steunbetuiging, maar daar kan ik je niet in helpen. Inmiddels weet jij wel dat ik redelijk uitgesproken ben en dat als ik iets vind, ik dat ook zo zeg. Ik kan je daar dus niet mee helpen, sorry”, aldus Weghorst.

Vervolgens eindigt het interview. Op televisie is te zien dat Schildkamp en Weghorst nog napraten in de persruimte. “We mogen hier helaas geen geluid bij hebben. Het interview is al afgelopen. Dan mag je nog even nakletsen”, zegt presentator Cristian Willaert.