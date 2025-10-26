Live voetbal 3

Voetbalfans zien onnavolgbare Heitinga: 'Dit bewijst gelijk van ESPN'

Ajax-trainer John Heitinga
Dominic Mostert
26 oktober 2025, 12:47

Veel voetbalfans zijn kritisch op John Heitinga na zijn interview met ESPN, voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De trainer sprak zijn ongenoegen uit over een reconstructie-artikel dat ESPN vrijdag publiceerde over zijn eerste maanden als hoofdtrainer.

Heitinga kreeg aan het begin van het interview met Cristian Willaert een vraag over de druk die momenteel op Ajax ligt. “Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN", maakt Heitinga duidelijk. "Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk. Laten we ons richten op de wedstrijd."

In het artikel, gebaseerd op gesprekken met 22 mensen binnen Ajax, stond bijvoorbeeld dat Marcel Keizer in het Nederlands zou schreeuwen naar buitenlandse spelers en dat aankoop Oscar Gloukh aanvankelijk het gevoel had dat hij bij Jong Ajax meetrainde. Willaert benadrukte dat ESPN heeft opgeschreven wat de 22 betrokkenen hebben verteld. “Misschien zijn dat mensen die dingen vertellen die niet waar zijn. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.” Heitinga antwoordde: “Laten we ons richten op de wedstrijd.”

Later wilde Heitinga nog wel iets kwijt over het artikel, dat volgens hem ‘grotendeels nergens op slaat’. “Het creëert ook chaos, als er spelers naar me toekomen over dingen die helemaal niet gezegd zijn.”

Wisselende reacties bij ESPN

In de studio van Goedemorgen Eredivisie kreeg Heitinga steun van tafelgast Guus Hiddink. “Heel goed. Hij is ferm. Ik ken het artikel niet en weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar hij neemt heel duidelijk stelling nu. Hij zegt heel duidelijk: 'Dit is mijn boodschap en ik richt me nu hierop, klaar.'"

Journalist Sjoerd Mossou was een beetje verbaasd door de reactie van Heitinga. “Hij neemt een strijdbare houding aan, maar in het artikel komt hij er nog niet eens zo heel slecht vanaf. Het gaat meer over de chaos binnen Ajax. Hij zal zich niet persoonlijk aangesproken voelen, maar hij gebruikt het artikel wellicht om strijdbaarheid uit te stralen. Dat is het volgens mij. Ik hoop dat Heitinga net zo boos was op zijn spits afgelopen woensdag. Als trainer zou ik helemaal gek worden als je spits zich zo gedraagt bij tien tegen elf.”

Analist Bram van Polen van ESPN zei de reactie wel te snappen. “Je moet het van twee kanten bekijken. Enerzijds vanuit de kant van de journalisten – er worden verhalen geschreven als het wat minder gaat. Maar ik snap ook wel dat hij dat intern moet proberen te fixen. Je hebt wat meer brandjes te blussen. Ik snap dat je dan een keer een statement maakt. Daar heb ik niet zoveel moeite mee.”

Voetbalfans kritisch op Heitinga

Voetbalfans reageren kritisch. Op X krijgt Heitinga kritiek omdat hij de aanvankelijke vraag van Willaert – over de druk op Ajax – negeerde om het betreffende artikel aan te snijden, om bij vervolgvragen aan te geven dat hij het niet meer over het artikel wilde hebben.

Ɗohan Jerksen
61 Reacties
51 Dagen lid
60 Likes
Ɗohan Jerksen
  • 1
    + 1
avatar

Hij begint er zelf over, maar zodra hij gepareerd wordt met de reactie dat er 22 mensen binnen ajax gesproken zijn en het hen sterk kijkt dat die allemaal liegen wil hij het er niet meer over hebbeb. Dan laat je jezelf wel kennen. Praat er dan helemaal niet over, ipv alleen als het je uitkomt. Lijkt me ook niet de taak van de trainer.

Vriendje Stokvis
1.489 Reacties
402 Dagen lid
8.214 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
avatar

De verlosser Ikatura is gewisseld.

CG
2.563 Reacties
824 Dagen lid
13.348 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

Laten eerst de ca. twaalf bobo's bij Ajax maar eens weggaan bij Ajax. Zij bepalen alles van wat er zichtbaar op het veld aanwezig is. Problemen boven zorgen problemen voor op het veld !!

