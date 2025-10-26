Heitinga haalt uit naar ESPN: 'Ik sta hier omdat het contractueel moet'

John Heitinga heeft uitgehaald naar ESPN in zijn interview voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De trainer spreekt kort voor de aftrap zijn ongenoegen uit over een reconstructie-artikel dat ESPN vrijdag publiceerde.

“Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta.. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN", maakt Heitinga duidelijk in een interview met journalist Cristian Willaert. "Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk. Laten we ons richten op de wedstrijd."

"Het slaat grotendeels nergens op", wil Heitinga verder nog wel kwijt over het artikel. "Dat creëert ook chaos, als er spelers naar me toekomen over dingen die helemaal niet gezegd zijn."

In het artikel, gebaseerd op gesprekken met 22 mensen binnen Ajax, stond bijvoorbeeld dat Marcel Keizer in het Nederlands zou schreeuwen naar buitenlandse spelers en dat aankoop Oscar Gloukh aanvankelijk het gevoel had dat hij bij Jong Ajax meetrainde. Willaert benadrukt dat ESPN heeft opgeschreven wat de 22 betrokkenen hebben verteld.

Bram van Polen begrijpt Heitinga

Analist Bram van Polen van ESPN zegt de reactie van Heitinga wel te snappen. “Je moet het van twee kanten bekijken. Enerzijds vanuit de kant van de journalisten – er worden verhalen geschreven als het wat minder gaat. Maar ik snap ook wel dat hij dat intern moet proberen te fixen. Je hebt wat meer brandjes te blussen. Ik snap dat je dan een keer een statement maakt. Daar heb ik niet zoveel moeite mee.”

