Veelzeggende statistieken bij Ajax: Heitinga wisselde basis vaker dan alle andere Eredivisie-trainers

John Heitinga van Ajax
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
26 oktober 2025, 09:36

John Heitinga ligt onder vuur bij Ajax. Na flinke uitglijders tegen Marseille (4-0) en Chelsea (5-1), maar ook mindere resultaten in de Eredivisie, zou FC Twente-uit zondag wel eens de laatste wedstrijd kunnen zijn voor de coach van de Amsterdammers. De statistieken van dit seizoen laten een duidelijk verhaal zien.

Heitinga probeert zijn eigen tactieken er in te slijpen bij Ajax, maar dat lijkt nog onvoldoende te lukken. De manier van spelen, met veel druk op de bal en aanvallende intenties, zorgt momenteel vooral voor pijnlijke nederlagen. Defensief zit de ploeg niet goed in elkaar: er lijkt een gebrek aan duidelijkheid te zijn. Ajax kreeg al 23 goals om de oren na twaalf duels, iets wat pas drie keer eerder voorkwam in de clubgeschiedenis. De laatste keer was tijdens het seizoen 2023/24, toen Maurice Steijn de leiding had. Toen incasseerde Ajax 24 tegendoelpunten in de eerste twaalf wedstrijden.

De huidige coach van de Amsterdammers weet ook niet goed wat zijn beste basisopstelling is. Zo bracht Heitinga in de Eredivisie al 27 wijzigingen aan in vergelijking met de wedstrijd daarvoor. Dat is meer dan welke Eredivisie-trainer dan ook, en dus ook meer dan bij concurrenten Feyenoord (22) en PSV (16). En vaak geldt: hoe minder wijzigingen er worden doorgevoerd, hoe meer een team ingespeeld raakt.

Aanvallend is Ajax niet veel slechter dan vorig seizoen, maar vooral het verschil in defensieve cijfers is schrijnend. Vorig seizoen gaf de ploeg van Francesco Farioli 0,92 xG weg per duel, dit seizoen is dat getal gestegen naar 1,4. Qua kansen voor doet het Ajax van dit seizoen niet onder voor dat van vorig seizoen, maar door de defensieve instabiliteit is er een stuk minder zekerheid op resultaten.

jabadabadoe
120 Reacties
90 Dagen lid
127 Likes
jabadabadoe
avatar

Farioli was de absolute koning in het wisselen... dus wat is de conclusie?

Pietjanhendrik
517 Reacties
95 Dagen lid
551 Likes
Pietjanhendrik
avatar

@jabadabadoe Farioli wist wat hij deed

AlleHensAanDek
21 Reacties
1.123 Dagen lid
106 Likes
AlleHensAanDek
avatar

Heel zwak stukje journalistiek. Het zou ook mooi zijn om hierbij te laten zien hoeveel blessures er van 'basis' spelers waren in meerdere wedstrijden. Ik herinner mij bv Regeer, Weghorst, Berghuis, Baas, Sutalo, Itakura, Wijndal. Allemaal spelers die in de basis starten maar ook een aantal wedstrijden geblesseerd waren. Een basis speler tegen PSV was ook Dolberg. Die viel uit in de rust. In feite is hij een speler die in de basis startte. Dus dan ook een basis speler. Al met al heb je dan al 9 basis spelers die meerdere (verschillende) wedstrijden geblesseerd waren.
Dus als je het zo bekijkt, dan is de conclusie dat de coach noodgedwongen vaak met een andere basis moest beginnen.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

