Veelzeggende statistieken bij Ajax: Heitinga wisselde basis vaker dan alle andere Eredivisie-trainers

John Heitinga ligt onder vuur bij Ajax. Na flinke uitglijders tegen Marseille (4-0) en Chelsea (5-1), maar ook mindere resultaten in de Eredivisie, zou FC Twente-uit zondag wel eens de laatste wedstrijd kunnen zijn voor de coach van de Amsterdammers. De statistieken van dit seizoen laten een duidelijk verhaal zien.

Heitinga probeert zijn eigen tactieken er in te slijpen bij Ajax, maar dat lijkt nog onvoldoende te lukken. De manier van spelen, met veel druk op de bal en aanvallende intenties, zorgt momenteel vooral voor pijnlijke nederlagen. Defensief zit de ploeg niet goed in elkaar: er lijkt een gebrek aan duidelijkheid te zijn. Ajax kreeg al 23 goals om de oren na twaalf duels, iets wat pas drie keer eerder voorkwam in de clubgeschiedenis. De laatste keer was tijdens het seizoen 2023/24, toen Maurice Steijn de leiding had. Toen incasseerde Ajax 24 tegendoelpunten in de eerste twaalf wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

De huidige coach van de Amsterdammers weet ook niet goed wat zijn beste basisopstelling is. Zo bracht Heitinga in de Eredivisie al 27 wijzigingen aan in vergelijking met de wedstrijd daarvoor. Dat is meer dan welke Eredivisie-trainer dan ook, en dus ook meer dan bij concurrenten Feyenoord (22) en PSV (16). En vaak geldt: hoe minder wijzigingen er worden doorgevoerd, hoe meer een team ingespeeld raakt.

Aanvallend is Ajax niet veel slechter dan vorig seizoen, maar vooral het verschil in defensieve cijfers is schrijnend. Vorig seizoen gaf de ploeg van Francesco Farioli 0,92 xG weg per duel, dit seizoen is dat getal gestegen naar 1,4. Qua kansen voor doet het Ajax van dit seizoen niet onder voor dat van vorig seizoen, maar door de defensieve instabiliteit is er een stuk minder zekerheid op resultaten.