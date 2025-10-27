Live voetbal

Bosz voorziet thriller in titelstrijd tussen Feyenoord en PSV

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Dominic Mostert
27 oktober 2025, 07:25

Peter Bosz voorziet een spannende titelstrijd in de Eredivisie. Na de kraker van zondagavond tussen Feyenoord en PSV (2-3) hebben beide ploegen 25 punten uit tien wedstrijden. Bosz typeert Feyenoord en PSV als ‘de beste ploegen van Nederland’ en weet dat het cruciaal is om uitglijders te voorkomen tegen de kleinere clubs.

“Ik denk wel dat wij op dit moment de twee beste ploegen zijn”, vertelde de trainer van PSV op de persconferentie van zondag. “Feyenoord doet het al langere tijd goed en wij hebben nu ondervonden hoe zwaar het is om tegen Feyenoord te spelen. We hebben ook laten zien dat wij goed tegen ze kunnen spelen in hun stadion. In fases waren wij dominant en durfden we zo te spelen. Ik denk dat het spannend gaat worden.”

“Het zal een kwestie zijn van wie de minste fouten gaat maken. Wij hebben tegen Telstar een grote fout gemaakt; daar moet je er niet te veel van hebben. Dat kun je je niet veroorloven”, verwees Bosz naar de verrassende 0-2 nederlaag, de enige nederlaag die PSV dit seizoen incasseerde in de Eredivisie.

Bosz genoot van Feyenoord - PSV

Bosz was te spreken over het niveau van de wedstrijd tussen ’s lands beste teams. “Ik vond dit wel een echte topper. Het was een wedstrijd waarin we aan elkaar gewaagd waren. Het zijn ploegen met een heel duidelijke manier van spelen, waarmee je het elkaar moeilijk probeert te maken. Twee ploegen die elkaar goed geanalyseerd hadden. Zij hadden iets bedacht op onze manier van opbouwen, zoals we het de laatste tijd deden.”

“Daardoor probeerden we het in de rust om te zetten, waardoor we af en toe weer konden opbouwen en onder de druk konden uitspelen zonder de lange bal te hoeven spelen. Ik vond het interessant van beide kanten. Ik denk dat het voetballend ook best een goed niveau was. Als je zo onder druk gezet wordt, is het moeilijker om te voetballen dan wanneer tegenstanders helemaal terugplooien en afwachten”, wist Bosz.

Verder deelde hij een compliment uit aan de supporters van Feyenoord. "Ik heb het meest genoten van de sfeer hier. Bij 1-3 voor ons gingen de mensen nog één keer massaal achter hun ploeg staan. Dat is typisch voor De Kuip”, zei de voormalig technisch directeur van Feyenoord. “Bij de 2-3 is het publiek er weer helemaal achter en weet je dat het moeilijk gaat worden. Ook al hoor ik bij de andere kant van het veld, is het prachtig om die sfeer te proeven.”

Wie eindigt dit seizoen hoger in de Eredivisie?

12 stemmen

  Gisteren, 23:59
  Gisteren, 23:26
  Gisteren, 22:30
Feyenoord - PSV

Feyenoord
2 - 3
PSV
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

