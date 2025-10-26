Feyenoord-verdediger heeft het helemaal gehad met Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf zorgde na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV (2-3) voor ergernis bij de Bosnische verdediger. Dat had te maken met een aantal vragen over de uitblinkende .

Driessen vroeg de 26-jarige Ahmedhodzic of hij bang is voor een nachtmerrie over de middenvelder van PSV: “Of ik bang ben voor een nachtmerrie over Saibari? Wat is dat voor een vraag?”, reageerde Ahmedhodzic zichtbaar geïrriteerd op Driessen. Het zorgde er niet voor dat Driessen stopte met vragen stellen. Hij ging door, en daardoor liep de frustratie in de perszaal van Feyenoord alleen maar op.

"Ik vind het een hele normale vraag, omdat hij drie keer heeft gescoord tegen jullie verdediger", zegt Driessen. Ahmedhodzic geeft toe dat Saibari dat goed heeft gedaan: "Dat is voetbal. Hij is een goede speler. Hij scoorde een hattrick en het is een goede dag voor hem.

Vervolgens wilde Driessen van de Feyenoord-verdediger weten wat Saibari zo’n goede speler maakte en wat er precies gebeurde tijdens het duel tussen Ahmedhodzic en Saibari in aanloop naar de derde goal van PSV. Op beide vragen wilde Ahmedhodzic niet uitgebreid reageren.

"Saibari is een goede speler, maar ik ben geen scout van PSV. En wat er bij de derde goal gebeurde heb ik al eerder uitgelegd. Dat hoef ik niet nog een keer uit te leggen", zei Ahmedhodzic. Daarmee doelt hij op het antwoord dat hij eerder op de persconferentie gaf over het moment tussen hem en Saibari.

"De derde was ook vervelend, maar ik val niet van duwtjes als deze. Ik kreeg een tik op mijn voet en dacht aan een vrije trap. Maar ik zal het wel slecht gezien hebben, misschien was de scheidsrechter wel in zijn gelijk", vertelde hij eerder over op de persconferentie. Dat antwoord wilde hij tegenover Driessen niet nog een keer herhalen.

