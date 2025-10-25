Live voetbal 3

Hans Kraay junior ziet een transfer van Mats Deijl naar Feyenoord wel zitten, zo vertelt de analist in Voetbalpraat. Deijl was afgelopen donderdag de matchwinner bij de sensationele overwinning van Go Ahead Eagles op Aston Villa en is volgens de journalist niet minder dan Lucas Rosa en Jordan Lotomba.

Deijl groeide donderdagavond uit tot de grote held van Deventer. De aanvoerder maakte de winnende goal tegen Aston Villa, en bezorgde zijn ploeg daarmee een sensationele Europa League-overwinning.

“Ik heb Lucas Rosa op rechtsback gezien, en dit heeft helemaal niets met zijn doelpunt tegen Aston Villa te maken, maar Mats Deijl is zeker geen mindere verdediger”, begint de oud-voetballer zijn verhaal. “Maar zou Deijl het verschil kunnen maken bij Ajax?”, vraagt Yordi Yamali vervolgens aan Hansie.

“Nee, Deijl is geen grote verschilmaker. Wij denken altijd: leuke prater en schuift overal leuk aan. Maar hij heeft een heerlijke voorzet, hij is snel, hij dekt kort en komt weleens door aan de binnenkant. Hij heeft echt heel veel”, vindt de voormalig presentator van Lachen om Home Videos.

Kraay junior vraagt zich af waarom er dan meteen gekeken moet worden naar Ajax. “Daar hebben we het dan meteen over, maar ik denk ook weleens: Feyenoord, waarom geen Deijl? Waarom wel Jordan Lotomba? FC Twente heeft dat ook goed gezien met Bart van Rooij, die ze van NEC haalde”, is de analist van mening.

Kameraden wellicht voor Ajax. Bij Feyenoord zijn we voorzien en zijn alle backs beter en staan onder contract bij Feyenoord. Daarom niet Kraay!

Mats Deijl

Mats Deijl
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
9
0
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1
2022/2023
Go Ahead
32
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

