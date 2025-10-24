Een kraker in de Eredivisie: PSV reist zondag af naar Rotterdam om het op te nemen tegen titelconcurrent Feyenoord. Peter Bosz zag zijn ploeg overtuigend winnen van Napoli en zal weinig wisselingen doorvoeren.

De trainer van PSV zal opnieuw starten met Matej Kovář onder de lat. Sergiño Dest keert terug op de rechtsbackpositie, nadat hij dinsdag te laat kwam voor het duel met Napoli en daardoor op de bank begon. Aanvoerder Jerdy Schouten en Yarek Gasirowski vormen het centrale duo, terwijl de linksbackpositie wordt ingenomen door Anass Salah-Eddine, van wie deze week bekend werd dat hij voor Marokko zal uitkomen.

Mauro Júnior presteert sterk en zal waarschijnlijk weer starten als controleur. Joey Veerman begint eveneens in de basis. De man in vorm tegen Napoli, Ismael Saibari, zal ook opnieuw in de basis starten na zijn doelpunt tegen de Italianen.

De spits die eigenlijk geen spits is, Guus Til, zal opnieuw in de punt van de aanval staan. Hij gaf een assist in het duel met Napoli. Op de linkervleugel start de Kroaat Ivan Perisic, terwijl aan de rechterkant Dennis Man zal beginnen, de man die steeds meer zijn vorm weet te vinden.

Beide clubs speelden al 180 keer tegen elkaar, waarvan 85 keer in Rotterdam. PSV won zeventien keer in de havenstad, terwijl Feyenoord 42 keer een thuisoverwinning wist te boeken.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovář; Dest, Schouten, Gasirowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

