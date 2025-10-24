Live voetbal 4

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen PSV: Watanabe terug in de basis

Feyenoord - Panathinaikos
Foto: © Imago
Jarno van der Mooren
24 oktober 2025, 21:23   Bijgewerkt: 21:31

Een kraker in de Eredivisie: Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen PSV. Robin van Persie zal waarschijnlijk niet veel wisselingen doorvoeren, al keert er mogelijk wél een verdediger terug in de basis.

In totaal troffen beide clubs elkaar al 180 keer, waarvan 85 keer in Rotterdam. De Rotterdammers wisten 42 keer te winnen in De Kuip, terwijl de Eindhovenaren zeventien keer succesvol waren in de havenstad.

Paar wisselingen bij Feyenoord

Naar verwachting zal Timon Wellenreuther opnieuw onder de lat staan. In de achterhoede komt wel een aanpassing: Tsuyoshi Watanabe neemt zijn plek in het centrum weer in, wat ten koste gaat van Gijs Smal. Hij zal het hart van de verdediging hoogstwaarschijnlijk vormen met Anel Ahmedhodzic. Op de linksbackpositie zal, net als tegen Panathinaikos, Jordan Bos beginnen. Aan de andere kant wordt jongeling Givairo Read weer verwacht.

Op het middenveld zullen Luciano Valente en aanvoerder Sem Steijn niet ontbreken. De controlerende positie is echter nog een vraagteken. Quinten Timber lijkt nog niet fit genoeg. Het is mogelijk dat Oussama Targhalline vanaf minuut één zal starten bij de Rotterdammers, maar de oud-spits van Oranje kan ook Hwang In-beom brengen.

De aanval is wat duidelijker. Ayase Ueda, de man die al elf keer wist te scoren, zal starten. Op de flanken krijgt hij gezelschap van Europa League-doelpuntenmaker Anis Hadj Moussa, terwijl de Slowaak Leo Sauer terugkeert nadat hij rust kreeg van Van Persie. Aymen Sliti zal daardoor weer op de bank beginnen.

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Read, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Wat verwacht jij van Feyenoord - PSV?

